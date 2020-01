La TV Fire 50 ″ 4K la plus vendue d’Amazon est en vente pour 280 $ avec un Echo Dot gratuit – .

Il y a tellement de bonnes offres de télévision disponibles aujourd’hui avant le Super Bowl 54, ce qui est logique puisque le Super Bowl est toujours le bon moment pour acheter un nouveau téléviseur. Si vous cherchez quelque chose dans la gamme des 50 pouces, il n’y a vraiment qu’une seule affaire que vous devriez prendre en considération. Rendez-vous sur Amazon et vous pouvez acheter un TOSHIBA 50LF711U20 50 pouces 4K Ultra HD Smart LED TV HDR – Fire TV Edition qui ne coûte que 279,99 $ au lieu de 380 $. C’est une bonne affaire en soi, mais utilisez le code coupon FTVE20 à la caisse et vous obtiendrez également un Echo Dot gratuitement! Il existe d’autres téléviseurs à partir de seulement 129,99 $ qui sont également éligibles pour l’offre Echo Dot gratuite, et vous pouvez tous les voir ici. C’est de loin notre préféré, alors assurez-vous de le vérifier.

Voici plus de détails sur la page du produit:

Expérience Fire TV intégrée – Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu de streaming préféré sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore.

Dolby Vision HDR – Image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure.

Qualité d’image réaliste – Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en ultra haute définition.

Télécommande vocale avec Alexa – Tout ce que vous attendez d’une télécommande – plus lancer des applications, rechercher des émissions de télévision, changer les entrées, contrôler les appareils intelligents et plus encore, en utilisant uniquement votre voix. Avec les boutons Prime Video, Netflix, HBO et PlayStation Vue, accédez instantanément à vos applications préférées.

Continue de devenir plus intelligent – Ce téléviseur est intelligent et simple à tous points de vue. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez-en. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences et fonctionnalités d’Alexa grâce à des mises à jour logicielles en direct automatiques, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés.

Et voici des informations sur la promotion gratuite Echo Dot:

Achat gratuit d’Echo Dot avec Fire TV Edition avec le code FTVE20

Étape 1:

Ajoutez n’importe quel Insignia ou Toshiba Fire TV Edition à votre panier.

Étape 2:

Ajoutez un point d’écho de 3e génération à votre panier (à l’exclusion des configurations d’écho avec horloge et de bundle).

Étape 3:

Passez à la caisse et appliquez le code FTVE20 pour profiter de l’offre. Après avoir appliqué le code, votre remise sera reflétée dans la colonne Résumé de la commande de la page de paiement sous la forme «Point d’écho gratuit». Suivez les invites pour terminer votre transaction avant 23 h 59, heure du Pacifique, le 2 février 2020. Des conditions générales s’appliquent.

Termes et conditions:

Il s’agit d’une offre à durée limitée valable uniquement pour les clients situés aux États-Unis. Pour être éligible à la promotion Echo Dot (3e génération), les clients doivent acheter un téléviseur Fire TV Edition entre 21 h 00. (PT) 3 janvier 2020 et 23 h 59 (PT) le 2 février 2020 et appliquez le code promotionnel FTVE20 à la caisse. L’offre s’applique uniquement à Echo Dot (3e génération) vendu par Amazon Digital Services LLC (recherchez «vendu par Amazon.com» ou «vendu par Amazon Digital Services LLC» sur la page de détail du produit), lorsqu’il est combiné avec l’achat d’une édition Fire TV vendu par Best Buy sur Amazon.com. Les configurations Echo Dot avec horloge et bundle sont exclues de cette offre. L’offre ne s’applique pas aux appareils remis à neuf, ouverts ou d’occasion. Offre valable jusqu’à épuisement des stocks. Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment. L’offre est limitée à un appareil par client et compte, n’est pas transférable et ne peut être revendue. L’offre ne peut pas être combinée avec d’autres remises (y compris les remises Amazon Business) ou promotions (c’est-à-dire sans cumul de promotions). L’avantage maximal que vous pouvez recevoir de cette offre est de 49,99 $ pour la valeur d’un point d’écho de 3e génération. La remise de l’offre sera répartie proportionnellement entre tous les articles promotionnels de votre commande. Si l’un des produits ou contenus liés à cette offre est retourné, votre remboursement sera égal au montant que vous avez payé pour le produit ou le contenu, sous réserve des politiques de remboursement applicables. Des frais d’expédition et des taxes peuvent s’appliquer à la valeur totale des articles promotionnels à prix réduit et gratuits. Si vous violez l’une de ces conditions, l’offre sera invalide. L’utilisation d’Echo Dot est soumise aux conditions qui se trouvent ici. Des instructions sur la façon d’associer votre Fire TV Edition et Echo Dot peuvent être trouvées ici.

