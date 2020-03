La vente Big Nintendo Switch réduit le prix de tous les jeux Final Fantasy

La sortie de Final Fantasy 7 Remake approche à grands pas, mais avec le monde en fusion, vous voudrez peut-être vous sentir comme un héros aujourd’hui. Si vous avez une console Nintendo Switch et que vous souhaitez passer quelques heures en quarantaine avec une aventure charnue, vous serez heureux d’apprendre que l’intégralité du catalogue Switch des jeux Final Fantasy est actuellement en vente.

Remake n’obtient peut-être pas de port Switch, et certains des titres précédents sont manquants dans la bibliothèque Switch. Mais depuis les jours 32 bits jusqu’à FFXII, il y a de bonnes affaires à faire.

Qu’y a-t-il?

Il y a l’embarras du choix et à bon prix étant donné que les ventes du Nintendo eShop vont rarement trop loin sur les remises:

Nos meilleurs choix? Final Fantasy VII est un classique de pierre froide, et mérite d’être revu avant la sortie du remake. VIII est bien meilleur que beaucoup se souviennent maintenant qu’il est en dehors de l’ombre de VII toutes ces années plus tard, et IX est une aventure de haute fantaisie à couper le souffle avec une merveilleuse qualité de conte de fées.

Mais nous dirions de tous les récents réveils, son Final Fantasy 12: The Zodiac Age qui vaut le plus votre temps. C’est un RPG complètement moderne, dont les racines mènent directement à l’ardoise de génération actuelle des jeux Final Fantasy avec son monde semi-ouvert et ses graphismes 3D.

Si vous recherchez quelque chose d’un peu plus récent, Octopath Traveler pour 24,99 £ sur Switch est également une excellente offre. C’est un retour à l’ère 16 bits des JRPG, et peut également être récupéré à 50% sur la boutique Steam PC dès maintenant.