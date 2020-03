La vente de films 4K d’Apple le week-end à 5 $ est en direct avec des titres d’action, des drames, etc.

Le week-end est à nos portes et cela signifie une nouvelle vente de films chez Apple. Cette fois-ci, nous voyons divers films 4K pour 5 $ en plus de quelques offres groupées et autres offres. Chacun d’eux deviendra un ajout permanent à votre bibliothèque de contenu. Frappez le saut pour tous nos meilleurs choix.

Offres de films à 5 $ |

Apple propose une sélection d’offres de films à 5 $ ce week-end dans les résolutions 4K et 1080p. C’est le moment idéal pour agrandir votre bibliothèque avec une remise importante par rapport au prix habituel de 10 $ à 20 $. Voici quelques-uns de nos choix favoris.

4K:

Hunger Games Mockingjay Partie 1

Hunger Games Mockingjay Partie 2

Jeu de la faim prend feu

Insurgé

crépuscule

Cinquante nuances de gris

Mile 22

La fille dans le train

Un endroit silencieux

Poupées laides

Compte à rebours

1080p:

Tuer un oiseau moqueur

Vendredi 13 non coupé

Journal de Bridget Jones

Mange prie aime

C’est une catastrophe

Approche de l’inconnu

Zombieworld

Un pour l’argent

Le sentiment de culpabilité

P.S. Je t’aime

Vous pouvez également économiser sur Star Trek The Next Generation Complete Series aujourd’hui, avec le prix chutant à 59,99 $ du taux courant de 100 $.

Assurez-vous également de consulter l’autre vente de films d’Apple cette semaine, qui présente de nouvelles versions de 8 $ et plus.

