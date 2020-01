La vente de films de la saison des récompenses d’Apple commence à 5 $ avec les meilleurs succès des 70 dernières années

C’est la saison des récompenses et Apple est de retour avec ses ventes de films annuelles à célébrer. Cette fois-ci, nous nous concentrons sur les titres emblématiques des 70 dernières années dans un large éventail de genres. Les offres commencent à 5 $ chaque titre devenant un ajout permanent à votre collection. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix et plus encore.

Notre premier choix est la collection Clint Eastwood pour 19,96 $. À titre de comparaison, il coûte généralement 30 $ chez Apple et n’a jamais été proposé à un prix inférieur. Ce pack comprend quatre films emblématiques de Clint Eastwood, tels que The Good, The Bad et Ugly, ainsi que Hang’Em High et bien d’autres. Si vous êtes un fan de Clint Eastwood, alors cet ensemble à prix réduit vaut certainement le coup d’œil. L’achat de chacun de ces films individuellement vous coûterait jusqu’à 60 $ au total.

D’autres accords notables incluent:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!