La vente de films pour la Saint-Valentin à 5 $ d’Apple est désormais disponible, ainsi que des offres groupées à partir de 10 $

Apple célèbre la Saint-Valentin avec un grand 5 $ vente de films ce week-end, faisant chuter un certain nombre de titres populaires de 50% ou plus à des prix très bas. Chaque titre deviendra une partie permanente de votre bibliothèque. Rendez-vous ci-dessous pour tous nos meilleurs choix.

Les 5 meilleurs choix comprennent:

Tommy Boy

21 Jump Street

Zoolander

Ted

Crashers de mariage débouchés

Dure nuit

L’espion qui m’a largué

Je t’aime mec

Je sais te prononcer Chuck & Larry

Magnolias en acier

Sexe et la ville

Mystic Pizza

Liasses:

Collection Will Ferrell de 4 films: 50 $ (Rég. 60 $)

21/22 Jump Street: 20 $ (Règl. 25 $)

Collection de comédies 4K HDR: 30 $ (Reg. 40 $)

5 films d’amour: 20 $ (Reg. 40 $)

Collection Miss Congeniality: 10 $ (Reg. 20 $)

Cinquante nuances de trilogie grise: 20 $ (Reg. 30 $)

N’oubliez pas de jeter un œil à la vente de films Disney de mardi chez Apple, avec de nouveaux records absolus de 10 $.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!

Vous lisez 9to5Toys – des experts qui recherchent jour après jour toutes les dernières offres en matière de technologie et de style de vie. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez 9to5Toys sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester dans la boucle. Je ne sais pas par où commencer? Découvrez les meilleures offres Apple, notre podcast quotidien et abonnez-vous à notre chaîne YouTube