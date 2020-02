La vente de la journée des présidents de Best Buy met en évidence les meilleures offres

La vente de la journée des présidents de Best Buy met en avant les meilleures offres du jour, ainsi que les réductions sur iPad Pro et jusqu’à 300 $ de réduction sur le dernier MacBook Pro 13 pouces. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Vente du jour des présidents de Best Buy

Best Buy a lancé sa vente annuelle de la journée des présidents avec des offres importantes sur les produits Apple, les accessoires pour la maison intelligente, l’audio, les téléviseurs et bien plus encore. La livraison gratuite est disponible pour les commandes de plus de 35 $, sinon, vous pouvez opter pour le ramassage en magasin et saisir votre nouvelle technologie dès aujourd’hui. Mes membres Best Buy peuvent économiser jusqu’à 300 $ de rabais MacBook Pro 16 pouces d’Apple, ce qui ramène les prix à des niveaux historiquement bas chez ce détaillant. Le HomePod d’Apple est maintenant 250 $, qui est parmi les meilleures que nous ayons vues depuis les vacances et une économie de 49 $ sur le tarif normal.

Bénéficiez de 199 $ de réduction sur iPad Pro

Amazon prend à nouveau 199 $ de rabais divers modèles d’iPad Pro. Les listes de 11 et 12,9 pouces sont toutes deux à prix réduit, renvoyant certains des meilleurs prix cette année. Le dernier iPad Pro d’Apple arbore un écran bord à bord Liquid Retina avec Promotion, True Tone et large couleur. Les autres caractéristiques incluent Face ID, un appareil photo 12MP, quatre haut-parleurs et jusqu’à 10 heures d’autonomie, tous alimentés par la puce A12X Bionic d’Apple.

Économisez jusqu’à 300 $ sur le MacBook Pro 13 pouces d’Apple

Amazon prend jusqu’à 300 $ de rabais Le dernier MacBook Pro 13 pouces d’Apple, qui prend le modèle 2,4 GHz / 8 Go / 512 Go à 1 699 $. C’est 100 $ de mieux que la vente de la journée des présidents de Best Buy et un match du prix bas absolu d’Amazon. La configuration d’entrée de gamme à 1,4 GHz / 8 Go / 128 Go est 1099,99 $ (Règl. 1299 $).

Les offres Mac mini commencent à 699 $

Amazon propose le Apple Mac mini 3,6 GHz / 8 Go / 128 Go d’entrée de gamme pour 699 $ . Cela représente une baisse de 100 $ par rapport au tarif normal et au deuxième meilleur prix que nous ayons suivi de tous les temps. B&H réduit actuellement ce modèle et d’autres configurations mises à niveau en jusqu’à 200 $. Vous pouvez voir la sélection complète des offres chez B&H ici, dont beaucoup correspondent à notre mention précédente.

Satechi prend jusqu’à 20% sur les accessoires Apple

Satechi est le coup d’envoi d’une vente de la Saint Valentin, prenant jusqu’à 20% de réduction sur tout le site et dans sa vitrine Amazon. Un point culminant est sur le tapis de charge sans fil Trio récemment publié pour 96 $ expédiés. Au lieu de 120 $, l’offre d’aujourd’hui est la première fois que nous la voyons en vente en dehors d’une promotion de lancement et marque un nouveau record historique. Avec la possibilité de recharger simultanément trois appareils à la fois, ce chargeur Qi peut fournir jusqu’à 7,5 W de puissance à votre iPhone. Il y a aussi un emplacement dédié pour les AirPods ainsi qu’un palet de chargement Apple Watch pour compléter le package. En savoir plus dans notre couverture d’annonces. Achetez le reste des offres ici.

Meilleures offres de reprise

