La vente de la journée des présidents de Microsoft propose des ordinateurs portables de jeu puissants à bas prix – aujourd’hui seulement

La vente de la journée des présidents de Microsoft touche à sa fin aujourd’hui, c’est donc votre dernière chance de profiter de ces excellentes offres d’ordinateurs portables de jeu. Nous voyons actuellement des modèles fantastiques proposés, remplis de spécifications incroyablement puissantes pour démarrer. Vous pouvez acheter l’ordinateur portable de jeu Lenovo Legion avec un énorme disque dur de 1 To + une combinaison SSD de 512 Go pour seulement 879 $ en ce moment – ou attraper un Asus ROG Strix avec 16 Go de RAM et un processeur i7 de 9e génération pour 999 $. Si vous cherchez à acheter un nouvel ordinateur portable de jeu dans les dernières heures des ventes de la journée des présidents, vous voudrez jeter un œil à nos points forts ci-dessous.

Nous avons trouvé une gamme d’ordinateurs portables de jeu proposés dans les ventes de Microsoft’s Presidents ‘Day. Que vous recherchiez un grand espace de stockage dans le cas de la Légion ou la marque de confiance d’Alienware (le M15 est maintenant à 1449 $), nous avons rassemblé quatre des meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu en vente en ce moment.

Vous devrez agir rapidement pour accrocher votre propre ordinateur portable de jeu à ces prix. La vente du jour des présidents de Microsoft ne fonctionne que jusqu’à minuit ce soir, et ce sont des économies spectaculaires sur des machines puissantes que vous ne voulez pas manquer. Nous gardons une trace de toutes les dernières ventes de la journée du président à travers un certain nombre de détaillants ici sur TechRadar.

Vente de la journée des présidents de Microsoft: meilleures offres d’ordinateurs portables de jeu

Ordinateur portable de jeu 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 | 1 189 $ 879,99 $ chez Microsoft

Vous pouvez vous procurer le Lenovo Legion Y540 pour bien en dessous de son prix habituel de 1189 $ dans la vente de la journée des présidents de Microsoft. En fait, vous pouvez vous procurer l’ordinateur portable de jeu Core i7 de 15,6 pouces de 9e génération pour bien moins de 1000 $ aujourd’hui. Vous obtenez même des graphiques GTX 1650 avec 8 Go de RAM et un énorme couplage de disque dur de 512 Go / 1 To ici – des spécifications fantastiques à un prix de 879 $.

Ordinateur portable de jeu Asus ROG Strix G 15,6 pouces | 1 199 $ 999 $ chez Microsoft

Vous achetez un processeur i7 de 9e génération avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go à l’intérieur de cet ordinateur portable de jeu Asus ROG Strix, avec des graphiques GTX 1650 pour jouer avec. Le ROG Strix est en baisse de 200 $ dans la vente de la journée des présidents d’aujourd’hui, et offre un système de refroidissement autonettoyant unique pour une gestion maximale de la chaleur.



Ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 15,6 pouces | 1 799,99 $ 1449,99 $ chez Microsoft

L’ordinateur portable de jeu Dell Alienware M15 est immédiatement reconnaissable, et les spécifications exposées aujourd’hui valent bien votre temps. Vous conservez le processeur i7 de 9e génération avec 512 Go de stockage SSD et 16 Go de RAM de l’accord Asus ci-dessus, mais vous mettez également à niveau vos graphiques vers 6 Go de qualité 1660Ti.

Ordinateur portable de jeu Acer Predator Triton 500 de 15,6 pouces | 1 659 $ 1559,99 $ chez Microsoft

Avec un rabais de 100 $ cette semaine, cet ordinateur portable de jeu Acer Predator Triton est notre point fort le plus cher de la vente de la journée des présidents de Microsoft. Vous travaillez toujours avec les mêmes spécifications que ci-dessus, mais vous passez à nouveau aux graphiques RTX 2060. C’est une énorme quantité de puissance GPU pour ce prix.



Vous en voulez plus? Nous sommes toujours à la recherche d’ordinateurs portables de jeu bon marché – ou, si vous recherchez quelque chose d’un peu plus vanillé pour le travail de tous les jours, pourquoi ne pas consulter notre meilleure offre de portables.