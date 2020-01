La vente de Sky en janvier offre des réductions allant jusqu’à 300 £ sur les offres de large bande et de télévision par fibre

En ce qui concerne les offres de large bande et de télévision, pour beaucoup, le premier nom qui me viendra à l’esprit est Sky. Mais bien qu’il s’agisse d’une entreprise qui domine le monde des forfaits Internet et TV, elle est souvent proposée à un prix élevé.

Et pourtant, dans le cadre de ses ventes de janvier, nous avons vu Sky réduire ses prix dans certains forfaits, ce qui rend le FAI temporairement beaucoup plus abordable pour quiconque cherche à mettre la main dessus.

La nouvelle encore meilleure est que Sky a réduit ses prix à la fois sur les offres de fibre optique à large bande uniquement et sur Sky TV et les offres à large bande. Cela signifie que vous pouvez conclure une affaire, peu importe ce que vous recherchez.

Vous voulez juste Internet? Sky offre actuellement une remise importante sur son plan Superfast Fibre avec des vitesses moyennes de 59 Mo pour seulement 25 £ par mois. Cela met cela sur la fin moins cher des plans de fibre avec ce genre de vitesses moyennes

Vous voulez aussi de la télévision? Jetez le bouquet Entertainment TV de Sky là-dedans et le prix ne monte que jusqu’à 37 £ par mois. C’est une remise de 17 £ par mois (ou, en d’autres termes, 306 £!) Sur un forfait qui vous offre Superfast Fibre, Sky Entertainment et Sky Talk Anytime.

Nous avons présenté tous les détails des baisses de prix de Sky ci-dessous afin que vous puissiez choisir l’offre qui vous convient le mieux. Ou, si vous préférez parler à quelqu’un de ces offres, appelez le 0800-014-2334 parler à un conseiller.

Les offres haut débit et TV de Sky en intégralité:

Sky Triple Play Fibre et TV | 18 mois | Vitesse moyenne de 59 Mo | Appels de fin de semaine | £ 19.95 d’avance | £ 54 £ 37 par mois

Compte tenu de combien d’argent vous économisez chaque mois, cela ressemble au meilleur des offres de vente de Sky de janvier. Vous obtenez Sky Entertainment, des vitesses de fibre de 59 Mo en moyenne et un forfait d’appel Talk Anytime, le tout pour seulement 37 £ par mois.

Les offres haut débit de Sky’s Fibre en intégralité:

Fibre Sky Superfast | 18 mois | Vitesse moyenne de 59 Mo | Appels de fin de semaine | Gratuit à l’avance | 25 £ par mois

C’est vraiment l’une des meilleures offres haut débit sur fibre que nous avons vues depuis Sky depuis un bon moment. Avec des vitesses moyennes impressionnantes de 59 Mo à un prix de seulement 25 £ par mois, ce sera parfait pour tous les gros streamers ou joueurs essayant d’éviter la mise en mémoire tampon et les téléchargements lents.

