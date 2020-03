La vente d’émissions télévisées d’Apple propose une série complète à 30 $, plus 5 $ de films

La dernière vente d’Apple le week-end comprend une poignée de séries télévisées complètes populaires pour 30 $ et la sélection habituelle de 5 $ films. Tout cela deviendra une partie permanente de votre bibliothèque. Frappez le saut pour tous nos meilleurs choix et plus encore.

Séries télévisées en vente

Apple propose aujourd’hui un certain nombre de séries télévisées complètes pour 30 $. En règle générale, vous payez au moins 50 $ et jusqu’à 70 $. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix:

Films à 5 $ en vente

Il y a aussi une grande sélection de 5 $ films aujourd’hui, contre le prix habituel de 10 $ à 20 $. Vous pourrez ajouter ces titres à votre bibliothèque de façon permanente à des prix très bas. Nos films de week-end préférés incluent:

Ne manquez pas les offres de films du mois de l’histoire des femmes de cette semaine chez Apple, passez à notre couverture ici pour en savoir plus.

