La vente des fêtes sur PS4 est maintenant en ligne: des offres exceptionnelles sur Sekiro, le contrôle, les échecs de la mort, etc.

Microsoft, Nintendo et Steam ont lancé leurs soldes d'hiver, et maintenant Sony se lance dans le plaisir des Fêtes. Sony offre des remises énormes sur plus de 1 500 jeux lors de sa vente des fêtes, qui sera divisée en deux vagues. La première série d'ententes, qui est maintenant en ligne, se déroule jusqu'au 5 janvier avant que la deuxième série d'ententes ne prenne sa place jusqu'au 16 janvier.

La vente présente un certain nombre des plus grands jeux de 2019, y compris Death Stranding et Call of Duty: Modern Warfare, qui sont tous deux réduits à 40 $. Sekiro: Shadows Die Twice, qui a récemment été nommé meilleur jeu de GameSpot de 2019, est disponible pour 39 $. Vous pouvez également accrocher Control pour 39 $, le merveilleux jeu d'action de Remedy Entertainment qui est également apparu sur notre liste des meilleurs jeux de 2019.

Les amateurs de sport peuvent acheter Madden NFL 20 pour 36 $, FIFA 20 pour 30 $, NBA 2K20 pour 30 $, NHL 20 pour 30 $ et MLB The Show 19 pour 18 $.

La vente massive apporte également d'excellentes offres sur les jeux PSVR. Borderlands 2 VR est passé de 50 $ à 25 $. Blood & Truth est également à 50% de réduction, passant de 40 $ à 20 $. Pendant ce temps, The Elder Scrolls V: Skyrim VR a été réduit de 60 $ à 18 $.

Nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres de la vente des fêtes de Sony. Si vous souhaitez consulter la liste complète des jeux à prix réduit, rendez-vous sur le PlayStation Store.

Meilleures offres de jeux PS4

Une sortie – 15 $ ( 30 $ )

) Arizona Sunshine (PSVR) – 14 $ ( 40 $ )

) Assassin's Creed Odyssey – 15 $ ( 60 $ )

) Battlefield V – 16 $ ( 40 $ )

) Blasphématoire – 16,74 $ ( $ 25 )

) Sang et vérité – 20 $ ( 40 $ )

) Borderlands 2 VR – 25 $ (50 $)

Borderlands 3 – 39 $ ( 60 $ )

) Call of Duty: Modern Warfare – 39,59 $ ( 60 $ )

) Collection anniversaire Castlevania – 10 $ ( 20 $ )

) Catherine: Corps entier – 30 $ ( 60 $ )

) Enfants de Morta – 14,73 $ ( 22 $ )

) Cities: Skylines – 10 $ ( 40 $ )

) Code Vein – 36 $ ( 60 $ )

) Contrôle – 39 $ ( 60 $ )

) Dark Souls III – 21,24 $ ( 60 $ )

) Jours passés – 20 $ ( 40 $ )

) Échouement de la mort – 40,19 $ ( 60 $ )

) Devil May Cry 5 – 19,79 $ ( 60 $ )

) The Division 2 – 12 $ ( 60 $ )

) Doom – 6 $ ( 20 $ )

) Dragon Quest XI – 30 $ ( 60 $ )

) The Elder Scrolls V: Skyrim VR – 18 $ ( 60 $ )

) Entrez dans le donjon – 7,49 $ ( 15 $ )

) Far Cry New Dawn – 16 $ ( 40 $ )

) FIFA 20-30 $ ( 60 $ )

) Final Fantasy X / X-2 Remaster – 12,49 $ ( $ 25 )

) Ghost Recon Breakpoint – 19,79 $ ( 60 $ )

) God of War – 15 $ ( 20 $ )

) Hellblade: le sacrifice de Senua – 15 $ ( 30 $ )

) Hitman – Édition Jeu de l'année – 12 $ ( 60 $ )

) Horizon Zero Dawn: Complete Edition – 15 $ ( 20 $ )

) Collection Kingdom Hearts – 33 $ ( 100 $ )

) Kingdom Hearts 3 – 19,79 $ ( 60 $ )

) Life is Strange 2: Saison complète – 20 $ ( 40 $ )

) Little Nightmares Complete Edition – 7,49 $ ( 30 $ )

) Madden NFL 20 – 36 $ ( 60 $ )

) MLB The Show 19 – 18 $ ( 30 $ )

) Mortal Kombat 11-24 $ ( 60 $ )

) Mousse (PSVR) – 19,79 $ ( 30 $ )

) NBA 2K20 – 30 $ ( 60 $ )

) Besoin de chaleur rapide – 40,19 $ ( 60 $ )

) NHL 20-30 $ ( 60 $ )

) Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – 20,39 $ ( 60 $ )

) The Outer Worlds – 45 $ ( 60 $ )

) Persona Dancing: Endless Night Bundle – 30 $ ( 60 $ )

) Rage 2 – 19,79 $ ( 60 $ )

) Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 10 $ ( 40 $ )

) Red Dead Redemption 2 – 30 $ ( 60 $)

Resident Evil 2 Remake – 19,79 $ ( 60 $ )

) Sekiro: Shadows Die Twice – 39 $ ( 60 $ )

) Star Wars Jedi: Fallen Order – 49,79 $ ( 60 $ )

) Superhot – 10 $ ( $ 25 )

) The Surge 2 – 30 $ ( 60 $ )

) Watchdogs 2 – 12,49 $ ( 50 $ )

