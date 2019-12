La vente d'hiver Steam est à l'heure de sortir ces portefeuilles

C'est encore cette période de l'année: la neige tombe, l'air vous fait mal au visage, tout le monde se réunit avec sa famille pour les Fêtes et, bien sûr, les soldes d'hiver Steam sont là.

Comme chaque année, des milliers de jeux sont en vente sur le plus grand distributeur de jeux PC, y compris certains des plus grands jeux PC de l'année comme Bloodstained: Ritual of the Night et Sekiro: Shadows Die Twice.

Cependant, au cours des dernières années, la vente d'hiver Steam a inclus des extras plus compliqués, et cette année n'est certainement pas différente. Il y a, bien sûr, les Steam Awards, où la communauté Steam peut voter sur leurs jeux préférés dans un certain nombre de catégories différentes comme "Jeu de l'année", "Jeu riche en histoires" ou même "Meilleur jeu que vous sucez" . "

Ce n'est pas quelque chose de nouveau, bien sûr, car les prix Steam sont en cours depuis 2016. Le nouvel ajout cette année est le marché des vacances de Steamville. Ce petit méta-événement vous permettra d'acquérir des jetons, que vous pourrez ensuite utiliser pour acheter des autocollants de chat, des effets de salon de chat et d'autres effets cosmétiques sur le thème des fêtes pour Steam. Notre recommandation, cependant, est de les encaisser, puis de dépenser 5 000 d'entre eux pour obtenir 5 $ de réduction sur un jeu – nous sommes tous pour des jeux bon marché qui deviennent moins chers.

Quant à la durée de la vente, il semble que vous ayez vraiment le temps de réfléchir aux jeux que vous utiliserez pour enrichir votre bibliothèque Steam. Bien qu'il n'y ait pas de grande bannière sur le magasin vous indiquant quand elle se terminera, toutes les ventes se terminent commodément le 2 janvier, ce qui signifie que vous avez deux bonnes semaines pour acheter un tas de jeux à moindre coût.

Mais qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté?

Steam possède probablement le plus grand catalogue de jeux parmi tous les services de distribution sur Internet, donc trouver les meilleures offres n'est pas exactement une promenade dans le parc. Non seulement il y a une tonne de jeux, mais il y a beaucoup de mauvais jeux sur la plate-forme qui ne sont vraiment qu'une perte de temps.

Heureusement, ici à TechRadar, nous avons tendance à passer un temps excessif à parcourir les vitrines pour trouver de bonnes affaires à transmettre à nos lecteurs, et le désordre confus de Steam d'un magasin n'est pas différent. Nous avons donc trouvé les meilleures offres Steam Winter Sale, afin que vous puissiez passer moins de temps à magasiner et plus de temps à jouer.

Taché de sang: Rituel de la nuit: 39,99 $ 27,99 $ chez Steam

Vous manquez l'ancien temps de Castlevania? Ce jeu d'action à défilement latéral ramène ce gameplay classique, grâce au retour de Koji Igarashi. Si vous avez envie d'un retour à l'endroit où les jeux "MetroidVania" ont obtenu la moitié de leur nom, ne manquez pas celui-ci. Voir l'offre

Kingdom Come: Deliverance: 29,99 $ 14,99 $ chez Steam

Ce jeu n'est pas pour le coeur: ce RPG hardcore vous met dans la peau d'un paysan médiéval moyen. Après la mort de vos parents, vous devez vous transformer en chevalier pour venger leur mort. Et ce ne sera pas facile. Voir l'offre

Toute la bibliothèque Final Fantasy: 50% de réduction sur Steam

Fermez les yeux et pensez à un RPG. Pour un certain sous-ensemble de personnes, la première chose qui m'est venue à l'esprit était Final Fantasy. Cette série de longue date a contribué à former le genre, et chaque entrée majeure est désormais à 50% de réduction sur Steam. Il est temps de voir l'histoire.

Sekiro: Shadows Die Twice: 59,99 $ 38,99 $ chez Steam

Le dernier titre From Software a remporté le prix du jeu de l'année aux Game Awards cette année et pour une bonne raison. Même si c'est brutalement difficile et que beaucoup ne pourront pas le traverser, c'est un chef-d'œuvre de la conception de jeux. Et, il peut être à vous pour seulement 38,99 $ lors de la vente d'hiver Steam.

Dark Souls III: 59,99 $ 14,99 $ chez Steam

Aussi bon que Sekiro: Shadows Die Twice est, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Si c'est un peu trop rapide pour vous, Dark Souls III est également en vente. Ce jeu est plus lent, plus méthodique et, si vous nous le demandez, plus rejouable. Et, à seulement 14 $ sur Steam, il n'y a aucune raison ne pas pour l'acheter.Voir l'offre

Life is Strange 2 Saison complète: 39,95 $ 19,67 $ sur Steam

Si vous nous demandez, Life is Strange est de loin l'une des franchises de jeux les plus négligées sur le marché aujourd'hui. Avec une narration profonde et mature sur des personnages dont vous ne pouvez pas vous empêcher de vous soucier, LIfe is Strange 2 est un jeu d'aventure que vous ne voulez pas manquer – en particulier à 19 $.

Yakuza 0: 19,99 $ 6,79 $

Yakuza 0 est l'un des jeux de combat / rpg / sports les plus étranges et les plus incroyables du monde ouvert sur le marché aujourd'hui et est un joyau absolu. Vous pourrez obtenir des dizaines sur des dizaines d'heures de pure joie ici, et quand vous pouvez l'obtenir pour seulement 6 $, vous devez l'acheter. Voir l'offre

Frostpunk: 29,99 $ 11,99 $ chez Steam

En ce qui concerne les jeux sur PC, les City Building Sims sont parmi les jeux les plus anciens, remontant à SimCity en 1989, et Frostpunk pourrait bien être le meilleur à ce jour. Les enjeux sont plus élevés, le gameplay est plus difficile et maintenant il ne coûte que 11 $ sur Steam.

Disco Elysium: 39,99 $ 31,99 $ sur Steam

Disco Elysium est l'un des jeux les plus uniques sortis cette année, mariant l'une des histoires de jeu les plus bien écrites que nous ayons vues depuis des années avec un gameplay RPG isométrique. Incarnez un flic qui ne sait pas qu'il est un flic dans ce jeu génial pour seulement 31 $.