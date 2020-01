La vente du Nouvel An lunaire Steam est en direct: préparez votre portefeuille

Si vous n’avez pas encore épuisé votre portefeuille lors de la vente d’hiver Steam le mois dernier, Valve est de retour pour récupérer vos gains avec un nouvel ensemble d’offres pour la nouvelle année lunaire à venir.

Surnommée de manière appropriée la vente du nouvel an lunaire Steam, les offres débutent à 10 h HNP / 18 h GMT / 13 h HNE le jeudi 23 janvier (5 h 00 AEDT le 24 janvier) et se poursuivront jusqu’à la même heure le lundi 27 janvier (28 janvier en Australie) avec quelques cadeaux surprises à sortir tout au long du week-end.

Alors que la plupart des offres que nous avons vues auparavant sont revenues pour la vente du nouvel an lunaire à vapeur, il y en a quelques-unes qui valent vraiment la peine d’attirer l’attention: il y a 50% de réduction sur A Plague Tale et 35% de réduction sur Sekiro: Shadows Die Twice et 20 % de réduction sur Jedi: Fallen Order, qui faisaient tous partie des meilleurs jeux sortis l’année dernière.

Ce week-end, vous pourrez également profiter de réductions importantes sur Assassin’s Creed Odyssey (60% de réduction), Resident Evil 2 (67% de réduction) et Hitman 2 (67% de réduction) mélangés avec tout le reste.

Voici quelques-unes de nos offres préférées qui auront lieu ce week-end.

Offres sur le Nouvel An lunaire à vapeur (US):

Disco Elysium | PC | 39,99 $ 31,99 $ chez Steam

Disco Elysium est l’un des meilleurs jeux PC sur le marché à l’heure actuelle, alors que 8 $ de réduction ne sont pas incroyables, aucune remise n’est à renifler.

Resident Evil 2 Remake | PC | 59,99 $ 19,79 $ chez Steam

C’est un prix fantastique pour l’un de nos jeux préférés de l’année, vous permettant d’économiser environ 30 £ sur le prix habituel du jeu.

Destiny 2: Shadowkeep | PC | 34,99 $ 23,44 $ chez Steam

Pour un peu plus de 20 $, vous pouvez vous procurer Destiny 2 et son pack d’extension Shadowkeep sur Steam – vous économisant 33%.

Sekiro: Les ombres meurent deux fois | PC | 59,99 $ 38,99 $ chez Steam

Sekiro n’est sorti que cette année mais c’est l’un de nos jeux préférés de l’année. Avec 21 $ de réduction chez Steam, c’est encore mieux. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas acheter la patience.

Star Wars Jedi Fallen Order | PC | 59,99 $ 47,99 $ chez Steam

Vous pouvez jouer à travers le jeu Star Wars de type Souls pour 20% de réduction dès maintenant avec cette vente. Cela suffit pour économiser pour aller voir le nouveau film dans les salles avec.

Offres sur le Nouvel An lunaire à vapeur (Royaume-Uni):

Disco Elysium | PC | £ 34,99 £ 27.99 chez Steam

Disco Elysium est l’un des meilleurs jeux PC sur le marché en ce moment donc, même si 7 € de réduction ne sont pas incroyables, aucune remise n’est à renifler.

Resident Evil 2 Remake | PC | £ 44,99 14,84 £ chez Steam

C’est un prix fantastique pour l’un de nos jeux préférés de l’année, vous permettant d’économiser environ 30 £ sur le prix habituel du jeu.

Sekiro: Les ombres meurent deux fois | PC | £ 49,90 32,43 £ chez Steam

Sekiro n’est sorti que cette année mais c’est l’un de nos jeux préférés de l’année. Avec 17 £ de réduction chez Steam – c’est encore mieux. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez pas acheter la patience.

Star Wars Jedi Fallen Order | PC | £ 54,99 £ 43.99 chez Steam

Vous pouvez jouer à travers le jeu Star Wars de type Souls pour 20% de réduction dès maintenant avec cette vente. Cela suffit pour économiser pour aller voir le nouveau film dans les salles avec.

Red Dead Redemption 2 | PC | £ 54,99 £ 43.99 chez Steam

Le western épique de Rockstar Games est enfin sur Steam, et cet événement de vente lui offre une belle remise. Vous pouvez économiser 20% sur le jeu dès maintenant.