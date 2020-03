La vente d’un jour de Best Buy a des offres folles – voici les 10 meilleures – .

Best Buy organise une vente spéciale d’un jour mercredi avec certaines des réductions les plus importantes que nous ayons vues sur le site du détaillant jusqu’à présent ce mois-ci.

Les points forts incluent les offres Apple, les offres TV 4K, les remises sur les ordinateurs portables populaires et même la modique somme de 350 $ sur un tapis roulant populaire, ce qui est une excellente affaire car personne ne devrait s’entraîner au gymnase en ce moment.

Ces bonnes affaires ne sont disponibles que jusqu’à minuit le mercredi soir, et elles sont expédiées immédiatement, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’attendre des semaines pour recevoir votre commande.

De nombreux grands détaillants connaissent des retards de livraison en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, mais il y a encore beaucoup d’offres à trouver que vous pouvez obtenir en ce moment. Certaines des ventes dont l’équipe . Deals vous a parlé mercredi incluent une paire d’offres cachées qui vous permettent d’obtenir un crédit Amazon de 20 $ lorsque vous achetez et activez deux Amazon Fire TV Sticks ou deux modèles Amazon Fire TV Stick 4K (les détails sont dans notre couverture précédente), des remises exclusives sur la tablette Fire HD 10 et la tablette Fire HD 8 que vous ne pouvez obtenir que si vous êtes membre Prime, Apple AirPods Pro de retour en stock et expédier immédiatement, AirPods 2 au prix le plus bas de tous les temps à partir de Black Friday, les prises intelligentes Alexa préférées des lecteurs pour seulement 4,87 $ chacune avec le code de réduction TUP5HU3R, deux offres sur les vrais écouteurs sans fil populaires à partir de moins de 25 $, le chargeur sans fil rapide PowerWave Pad 10W le plus vendu d’Anker pour seulement 8,99 $, une offre d’une journée qui réduit les livres Kindle les plus vendus à seulement 0,99 $, un téléviseur 4K de 43 pouces le plus vendu avec Fire TV intégré pour seulement 249,99 $, et plus encore.

Ces offres sont toutes fantastiques et il y a maintenant une nouvelle vente dont nous devons vous parler. C’est un problème sur lequel vous devrez passer tout de suite, car il ne durera que jusqu’à la fin de la journée de mercredi. La vente d’un jour bien nommée de Best Buy regorge d’offres exceptionnelles sur tout, des produits et téléviseurs Apple aux ordinateurs portables, équipements d’entraînement, montres connectées, etc. Découvrez la vente complète ici sur le site de Best Buy, et vous trouverez nos 10 bonnes affaires préférées ci-dessous.

Apple – MacBook Pro – Écran 15 pouces avec barre tactile

Processeur Intel Core i9 à 6 cœurs

Écran Retina brillant avec technologie True Tone

Touch Bar et Touch ID

Carte graphique AMD Radeon Pro Vega 20 avec 4 Go de mémoire vidéo

SSD ultrarapide

Intel UHD Graphics 630

Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Jusqu’à 10 heures d’autonomie²

Wi-Fi 802.11ac

Trackpad Force Touch

Disponible en gris sidéral et argent

Apple – MacBook Pro – Écran 15 pouces avec barre tactile: 3 099,99 $ (économisez 1 050 $)

Apple – iMac® 21,5 pouces avec écran Retina 4K

Écran 21,5 ″ (diagonale) 4096 x 2304 Retina 4K

Superbe design de 5 mm d’épaisseur

Processeur quadricœur Intel Core i3 de 8e génération

Processeur Radeon Pro 555X

Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Wi-Fi 802.11ac

Magic Mouse 2

Clavier magique

macOS Mojave

Apple – iMac® 21,5 pouces avec écran Retina 4K: 999,99 $ (économisez 300 $)

Microsoft – Surface Pro 7

Votre ordinateur portable, à votre façon

Cet ordinateur portable de nouvelle génération présente la polyvalence d’un studio et d’une tablette, ce qui vous permet de taper, toucher, dessiner, écrire, travailler et jouer plus naturellement.

Une puissance nouvelle génération pour alimenter vos idées

Propulsé par un processeur Intel® Core ™ de 10e génération et plus de deux fois plus rapide que Surface Pro 6, Surface Pro 7 vous suit.

Avec une vitesse multitâche, des graphismes améliorés, des divertissements incroyables, des performances Wi-Fi de qualité et une batterie longue durée¹.

Plus de façons de se connecter

Désormais doté à la fois de ports USB Type-C ™ et USB Type-A pour la connexion à des écrans, des stations d’accueil et plus encore, ainsi qu’à la recharge d’accessoires.

Ultra mince et léger

La conception exceptionnelle ne vous alourdira pas – ultra mince et légère – Surface Pro 7 commence à seulement 1,70 lb²

Autonomie de la batterie toute la journée

Autonomie de la batterie toute la journée jusqu’à 10,5 heures¹, plus la possibilité de passer du vide au plein plus rapidement – environ 80% en un peu plus d’une heure.

Exprimez-vous

Choisissez parmi différentes couleurs et accessoires pour créer votre propre style.

Faites plus avec Windows que vous connaissez

Avec Windows 10 Home³, profitez de fonctionnalités familières, telles que la connexion Windows Hello sans mot de passe. Créez votre meilleur travail avec Office 365 * sous Windows et protégez vos photos et fichiers dans le cloud avec OneDrive intégré.

Affichage brillant dans chaque lumière

L’écran PixelSense ™ haute résolution avec détection de la lumière ambiante s’adapte automatiquement aux conditions d’éclairage.

Vous êtes le mot de passe

Connectez-vous en toute sécurité avec la connexion Windows Hello, un moyen rapide et sécurisé de déverrouiller Surface Pro 7.

Expérience clavier complète

Le Surface Pro Type Cover (inclus) comprend un clavier mécanique complet, des touches rétroéclairées et un grand trackpad en verre pour une navigation et un contrôle précis. Mince et compact, mais fonctionne comme un clavier traditionnel de taille standard.

Microsoft – Surface Pro 7: 599,00 $ (économisez 360 $)

HP – Chromebook à écran tactile de 15,6 pouces

Google Chrome OS

Chromebook est un ordinateur pour le fonctionnement du monde moderne, avec des milliers d’applications, une protection antivirus intégrée et des sauvegardes dans le cloud. Il est sécurisé, rapide, à jour, polyvalent et simple.

Écran tactile Full HD 15,6 ″

L’écran brillant BrightView conserve les couleurs vives de vos photos et vidéos. La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. Technologie IPS. Rétro-éclairage WLED.

Processeur mobile Intel® Core ™ i5-8250U de 8e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin.

Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

Mémoire RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

128 Go de mémoire flash eMMC

Ce système de mémoire ultracompact est idéal pour les appareils mobiles et les applications, offrant des capacités de stockage améliorées, une gestion des données rationalisée, des temps de démarrage rapides et une prise en charge de la lecture vidéo haute définition.

Prise en charge du cloud intégrée

Enregistrez facilement vos fichiers sur votre compte Google Drive pour un accès sécurisé où que vous alliez. Vous pouvez également vous synchroniser avec vos autres appareils exécutant Chrome et même travailler hors connexion si nécessaire. Des frais peuvent s’appliquer.

Intel® UHD Graphics 620

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels.

Pèse 3,99 lb et mesure 0,7 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie lithium-ion à 3 cellules.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD.

Connectivité Intel® Wireless-AC de nouvelle génération (2 × 2, 867 Mbps)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 6 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N (150 Mbps). Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots.

Webcam HD intégrée avec microphone à double réseau

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Google Hangouts ou d’autres applications populaires.

Clavier rétroéclairé pour taper facilement dans des endroits sombres ou sombres

Pavé tactile avec fonction de défilement et multitouch.

Protection antivirus intégrée et produits Google

Travaillez, jouez et faites tout de suite avec Search, Gmail, Talk, YouTube et Hangouts, puis personnalisez-le avec le Chrome Web Store. Plusieurs couches de protection se défendent contre les virus et les logiciels malveillants.

HP – Chromebook à écran tactile de 15,6 pouces: 449,00 $ (économisez 150 $)

TCL – 55 ″ Class – LED – 6 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Wide Color avec la technologie couleur QLED

La technologie Quantum Dot offre une meilleure luminosité et un volume de couleurs plus large, correspondant au format utilisé par la plupart des écrans de cinéma et des créateurs de contenu hollywoodien, pour des performances d’image exceptionnellement vives et réalistes.

Technologie Contrast Control Zone

Le contraste de l’image est optimisé à travers les zones individuelles pour obtenir des zones très localisées de contraste saisissant entre les zones claires et sombres de l’image, offrant une sensation de profondeur et de réalité inégalée.

Moteur AiPQ

Utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour optimiser les couleurs, le contraste et la clarté pour une expérience 4K HDR inégalée.

Dolby Vision HDR

Fournit des images avec des couleurs, un contraste et une luminosité supérieurs, pour que tous vos films, émissions et jeux préférés prennent vie avec une clarté étonnante.

Dolby Atmos

Technologie de pointe inspirée du cinéma, Atmos ajoute une expérience de son surround immersive et réaliste dans chaque scène.

Vue complète

Profitez d’un écran en verre bord à bord propre et contemporain qui s’intègre parfaitement à votre expérience de visionnement.

Mode de jeu automatique

Pour l’action la plus fluide, la latence la plus faible et les meilleurs paramètres d’image pour les jeux.

Écran 54,6 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions TV HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d’accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 5000 autres chaînes de diffusion en continu.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

Ultra HD 4K supérieure

La clarté de l’image se combine avec le contraste, la couleur et les détails de Dolby Vision HDR (High Dynamic Range) pour une image des plus réalistes.

Contrôle vocal facile

Trouvez des titres de films, lancez ou changez de chaîne, changez même d’entrée en utilisant uniquement votre voix. Accès à la fonction de commande vocale disponible via l’application mobile Roku, les appareils d’assistance vocale tiers compatibles et la télécommande à commande vocale.

Natural Motion 240

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides sans pratiquement aucun flou de mouvement.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W.

4 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Profitez de l’image sous plusieurs angles

Les angles de vision horizontale et verticale à 178 ° fournissent une image claire pour les téléspectateurs assis près du côté de l’écran.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

TCL – 55 ″ Class – LED – 6 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 499,99 $ (économisez 100 $)

Hisense – 55 ″ Class – LED – R6070E3 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Wi-Fi double bande sans fil

Fournit des vitesses de connexion ultra-rapides sans gâchis de câbles emmêlés.

Écran 54,6 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD.

Regardez du contenu à plage dynamique élevée (HDR) sur votre téléviseur

Avec un téléviseur 4K compatible HDR, vous pouvez profiter de films et d’émissions TV HDR, en plus de tout votre contenu actuel.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d’accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Netflix, YouTube, Hulu Plus, ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Application mobile Roku

Regardez des films, des émissions et bien plus sur la chaîne Roku où que vous soyez, utilisez-la comme une deuxième télécommande, profitez d’une écoute privée, etc.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

120 Motion Rate

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides avec un minimum de flou de mouvement.

Son TV avancé

Deux haut-parleurs de canal principal de 8 W, DTS Studio Sound.

3 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

Hisense – 55 ″ Class – LED – R6070E3 Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 269,99 $ (économisez 80 $)

SanDisk – Extreme PLUS 128GB microSDXC UHS-I Memory Card

Compatible avec la plupart des appareils prenant en charge les cartes microSDXC

Pour une large utilisation.

Capacité de stockage de 128 Go

Fournit beaucoup d’espace pour vos photos, vidéos, documents et autres données.

Jusqu’à 170 Mo / sec. lire la vitesse

Avec jusqu’à 90 Mo / s. la vitesse d’écriture vous fait gagner du temps lors du transfert de fichiers.

Comprend un adaptateur microSDXC vers SD

Vous permet d’utiliser cette carte avec des emplacements d’adaptateur SD

Construction robuste

Résiste aux dommages dus aux chocs, à l’eau, aux rayons X et à la température.

SanDisk – Extreme PLUS 128 Go microSDXC UHS-I Memory Card: 33,99 $ (économisez 34 $)

ProForm – Tapis de course Carbon TL

Port auxiliaire audio avec haut-parleurs 2 ″

Les deux haut-parleurs intégrés vous permettent d’écouter votre musique ou vos vidéos avec moins de complications.

Moteur Mach Z auto-refroidissant

Vous emmène de 0 à 10 mph et crée une expérience d’entraînement fluide tout en conservant de faibles niveaux de volume.

Moniteur de fréquence cardiaque

Deux capteurs à poignée intégrée dans le guidon vous permettent de voir votre fréquence cardiaque pendant que vous vous entraînez. En quelques secondes, vous pourrez voir votre fréquence cardiaque pendant votre entraînement.

Rouleaux équilibrés de 1,9 po

Les rouleaux de taille moyenne réduisent la tension, ce qui réduit l’usure au minimum pour que votre machine dure des kilomètres à venir.

Bande de roulement 20 ″ x 55 ″

Avec une terrasse de 55 pouces, vous aurez de la place pour marcher, faire du jogging ou courir sans vous sentir limité, et la largeur de 20 pouces vous offre beaucoup d’espace pour les coudées pendant votre entraînement.

Inclinaison de 0 à 10%

Vous pouvez utiliser l’entraînement en pente pour augmenter votre endurance et l’état de vos jambes.

compatible iFit®

Faites l’expérience d’un studio d’entraînement intérieur dans votre maison avec l’adhésion complète de 30 jours à iFit. (Internet et Wi-Fi requis. L’activation de l’adhésion iFit nécessite une carte de crédit / débit et des renouvellements automatiques payants. Annulez à tout moment.)

Écran rétroéclairé de 5 pouces

Gardez un contrôle clair et suivez simplement vos statistiques d’entraînement pendant votre entraînement avec cet écran à contraste élevé de 5 pouces.

Boutons QuickSpeed

Vous permet d’ajuster la vitesse et l’inclinaison de votre entraînement en un instant.

Amorti ProShox

Équipé d’un amorti sur toute la surface du pont pour un atterrissage plus doux à chaque pas.

Conception SpaceSaver

Vous permet de plier le pont vers le haut et hors de la voie après votre séance d’entraînement pour une solution de stockage à domicile simple.

300 lb capacité de poids

Permet une utilisation sûre.

Tapis de course ProForm – Carbon TL: 549,00 $ (économisez 350 $)

Jaybird – Écouteurs intra-auriculaires sans fil Tarah

Assistant voix compatbile

Un accès direct à Siri ou à l’Assistant Google de votre téléphone gère les appels lorsque vous courez ou roulez.

Interface Bluetooth 5.0

Permet un appariement sans fil simple avec votre appareil compatible Bluetooth.

Batterie rechargeable

Offre jusqu’à 6 heures d’utilisation moyennant un supplément. Comprend également une fonction de charge rapide lorsque 10 minutes de charge offrent une heure complète de lecture.

Conception étanche

Fournit une protection contre la sueur et l’eau, de sorte que vous pouvez facilement porter des écouteurs pendant l’entraînement.

Conception intra-auriculaire

S’adapte en toute sécurité et dirige la musique dans vos oreilles pour un son complet et ininterrompu.

Coupe sport

Les gels d’oreille en silicone doux et flexibles offrent un confort incroyable et un ajustement sûr.

Système Speed ​​Cinch

Permet un réglage rapide et facile.

Microphone intégré

Permet une conversation mains libres simple via un appareil compatible.

Son clair avec égaliseur personnalisé

Haute qualité sonore compatible avec l’application Jaybird pour personnaliser l’égaliseur sonore et enregistrer les paramètres personnels sur les écouteurs.

Connexion facile

La compatibilité avec Google Fast Pair simplifie le couplage et Find Your Fit dans l’application Jaybird vous aide à composer votre ajustement.

Musique et appels

Gérez vos appels en toute simplicité et contrôlez et écoutez de la musique en appuyant simplement sur un bouton.

Jaybird – Écouteurs intra-auriculaires sans fil Tarah: 47,49 $ (économisez 52,50 $)

TCL – Écouteurs intra-auriculaires sans fil MTRO100BT

Batterie rechargeable

Offre jusqu’à 18 heures d’utilisation et dure jusqu’à 130 heures en mode veille.

Microphone intégré

Permet une conversation mains libres simple via un appareil compatible.

Interface Bluetooth 5.0

Permet un appariement sans fil simple avec votre appareil compatible Bluetooth. Prend en charge les profils Bluetooth HFP, HSP, A2DP et AVRCP.

Conception intra-auriculaire

S’adapte en toute sécurité et dirige la musique dans vos oreilles pour un son complet et ininterrompu.

Commandes du casque

Inclure le volume, répondre / terminer, lire / mettre en pause, la piste suivante / précédente et rejeter l’appel.

Pilotes de 8,6 mm

Délivre un son puissant.

Réponse en fréquence de 10 Hz à 22 kHz

Pour une reproduction sonore fidèle.

Impédance 16 ohms

Pour conduire efficacement le pouvoir.

Sensibilité de 107 dB

Fournit un son puissant.

Conception stéréo

Fournit des tons nets.

TCL – Écouteurs intra-auriculaires sans fil MTRO100BT: 19,99 $ (économisez 30 $)

