La vente Flash comprend des réductions de précommande sur RE3, Doom Eternal, etc. (PC)

Il est rare de trouver de bonnes affaires sur un prochain jeu PC avant même sa sortie, mais le magasin de jeux numériques Green Man Gaming en fait une réalité pour un temps limité. Le détaillant vient de lancer une vente flash de 48 heures qui comprend des réductions sur certains des plus grands jeux de 2020.

En particulier, la vente comprend des réductions de prix importantes sur Resident Evil 3 et Doom Eternal, deux des jeux les plus attendus cette année. Resident Evil 3 est 25% de réduction, disponible pour 45 $, et Doom Eternal est 20% de réduction, jusqu’à 48 $. Les deux jeux sortiront dans les prochains mois – Doom Eternal sortira le 20 mars et Resident Evil 3 suivra peu après le 3 avril – vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour jouer à ces titres.

La vente flash comprend également le nouveau Dragon Ball Z: Kakarot, qui coûte 50,39 $ (16% de rabais), et le Monster Hunter World: Iceborne, acclamé par la critique, qui est réduit à 34 $ (15% de rabais). Vous pouvez également économiser sur Call of Duty: Modern Warfare, qui est de 37,79 $ (37% de réduction).

Les offres flash à durée limitée se chevauchent avec une plus grande vente du Nouvel An lunaire chez Green Man Gaming, qui se termine le 3 février. La vente comprend des réductions sur Devil May Cry 5, Rainbow Six Siege, la prochaine Elder Scrolls Online: Greymoor, et plus encore. Vous pouvez consulter plus de nos choix de la vente ci-dessous. Avant d’acheter un jeu, notez le lanceur sur lequel le code peut être utilisé. De nombreux jeux sont disponibles via Steam, mais certains codes doivent être échangés via un autre lanceur, comme Bethesda ou Battle.net.

Il reste moins de 48 heures pour profiter des offres flash, alors n’attendez pas trop longtemps pour les accrocher. Pour les jeux en précommande, il est peu probable que vous trouviez un meilleur prix avant la sortie.

Offres flash chez Green Man Gaming

Plus de la vente du Nouvel An lunaire

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.