La vente flash de 24 heures de Best Buy présente les meilleures offres du jour

Les meilleures offres de mercredi comprennent une nouvelle vente flash Best Buy de 24 heures, plus la promotion annuelle du Super Bowl d’Anker et jusqu’à 150 $ de réduction sur le Mac mini. Vous trouverez tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Vente flash 24 heures Best Buy

Best Buy a lancé ce matin une nouvelle vente flash de 24 heures proposant des offres sur tout, des produits Apple aux téléviseurs, aux accessoires pour la maison intelligente, etc. Best Buy propose une poignée d’offres notables dans sa vente flash, Amazon correspondant à bon nombre de ces prix. Dont l’un est les AirPod de deuxième génération avec étui de charge pour 129 $ sur Amazon et Best Buy. Cela correspond au prix de l’offre que nous avons vu au cours du dernier mois environ.

MacBook Air est actuellement Jusqu’à 199 $ de rabais chez Best Buy et Amazon également, correspondant à notre mention précédente plus tôt ce mois-ci. Le MacBook Air d’Apple de 13 pouces offre un design mince, vous assurant que vous êtes prêt à effectuer une variété de tâches tout au long de la journée, quel que soit votre emplacement.

Vous trouverez tous nos meilleurs choix ici de la vente d’aujourd’hui.

La vente du Super Bowl d’Anker offre les offres

La vente annuelle du Super Bowl d’Anker est en cours chez Amazon ce matin, offrant des réductions sur les chargeurs, haut-parleurs et autres les plus populaires de la marque. Notre premier choix est le chargeur mural GaN USB-C 60 W d’Anker pour 26 $. C’est une économie de 14 $ ou plus sur le tarif courant et de 4 $ de moins que notre mention précédente. Ce chargeur mural est conçu pour gérer la plupart des appareils modernes avec 60 W de sortie et la technologie GaN. Les utilisateurs d’iPhone et d’Android recevront une charge rapide, en plus c’est une option appropriée pour la gamme iPad d’Apple et la plupart des MacBooks. De plus, sa conception pliable est idéale pour les voyages. Découvrez le reste de la vente d’aujourd’hui pour des offres supplémentaires.

Le dernier Mac mini d’Apple offre jusqu’à 150 $ de réduction chez B&H

B&H Photo propose actuellement jusqu’à 150 $ de rabais Le dernier Mac mini d’Apple dans diverses configurations. L’une des meilleures offres est le modèle i7 3.2GHz / 16GB / 512GB amélioré pour 1 549 $. Ceci est en baisse par rapport à son taux courant de 1 699 $ et est l’un des meilleurs prix que nous ayons suivis de tous les temps. Avec le dernier Mac mini d’Apple, vous trouverez quatre ports Thunderbolt 3, une sortie HDMI et un stockage basé sur NVMe pour des vitesses ultra-rapides.

Timbuk2 réduit les sacs MacBook, plus

La vente de fin de saison de Timbuk2 prend jusqu’à 50% de réduction sélectionner des styles et 10% de réduction supplémentaire. À l’intérieur de l’événement, trouvez des offres sur les sacs à dos, les porte-documents, les bagages et bien plus encore. Les clients bénéficient de la livraison gratuite sur toutes les commandes. Assurez-vous de prendre le sac à dos de vélo Especial Medio tout au long de votre trajet quotidien qui est en vente pour 98 $. À titre de comparaison, ce sac à dos était initialement à 179 $. Vous pouvez facilement ranger votre MacBook 15 pouces dans ce sac et il possède des sangles rembourrées pour plus de confort. Il est également réfléchissant pour vous aider à rester visible par faible luminosité et possède une poche pour bouteille d’eau pour plus de commodité. C’est une bonne option pour le travail, les voyages, l’école ou l’utilisation quotidienne. Achetez toutes les offres ici.

Écouteurs Bose ANC 700 maintenant 320 $

Altatac via Rakuten propose les écouteurs Bluetooth sans fil à réduction de bruit Bose 700 pour 320 $. C’est 79 $ de réduction sur le tarif en vigueur chez des détaillants comme Amazon et c’est l’un des prix les plus bas que nous ayons suivis. Ces écouteurs haut de gamme remplacent les QC35 très respectés de Bose et offrent des fonctionnalités telles que USB-C, la suppression du bruit, le contrôle Alexa et Assistant, ainsi qu’une autonomie de 20 heures. Avec 11 niveaux différents et réglables de suppression du bruit en remorque, Bose vous permet de contrôler les niveaux sonores ambiants. En savoir plus sur notre couverture de version.

