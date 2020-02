La vente flash de 24 heures de Best Buy regorge d’offres sur Apple, Roomba, Arlo et plus encore – .

À la recherche d’aubaines sur des produits populaires aujourd’hui? Si vous l’êtes, notre équipe Deals vous a certainement couvert. Ils ont partagé une multitude d’offres exceptionnelles aujourd’hui sur le canal des offres ., y compris les AirPods 2 renouvelés avec une charge sans fil pour un prix bas de seulement 119,33 $, le populaire chargeur sans fil rapide PowerPad 10W d’Anker pour 8,28 $ lorsque vous obtenez un 2- pack avec code coupon SDB25312, prises intelligentes Wi-Fi à commande vocale pour 5,85 $ la pièce avec code coupon 35P3FDFS, ampoules intelligentes LED multicolores MagicLight jusqu’à 50 $ Philips Hue pour seulement 8,25 $ chacune, une caméra sans fil folle que tout le monde aime et qui permet à votre smartphone voir n’importe où pour 28,79 $, un téléviseur 4K Roku massif de 75 pouces pour seulement 799,99 $, les meilleurs écouteurs sans fil SoundPEATS pour 24,64 $ avec le code promo 8PK6E688, un rare Roku Streaming Stick + deal et le Fire TV Stick pour seulement 24,99 $, et bien plus encore .

Cela pourrait être plus que suffisant pour faire passer la journée à certaines personnes, mais il y a une autre grosse vente en cours chez Best Buy dont nous voulions parler à nos lecteurs. Vous trouverez certaines des meilleures offres de Best Buy que nous avons vues toute l’année dans cette grande vente, mais il y a une chose dont vous devez être conscient: c’est une vente flash de 24 heures qui a commencé ce matin, vous n’avez donc que jusqu’à 23 h 59 CT pour participer à l’action. Vous pouvez consulter l’intégralité de la vente ici sur le site Web de Best Buy, ou passer directement aux meilleures affaires en faisant défiler vers le bas à droite dans cet article.

MacBook Pro: économisez jusqu’à 1500 $ sur certains modèles

Processeur Intel Core i9 à 6 cœurs

Écran Retina brillant avec technologie True Tone

Touch Bar et Touch ID

Carte graphique AMD Radeon Pro Vega 20 avec 4 Go de mémoire vidéo

SSD ultrarapide

Intel UHD Graphics 630

Quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Jusqu’à 10 heures d’autonomie²

Wi-Fi 802.11ac

Trackpad Force Touch

Disponible en gris sidéral et argent

iPhone X: économisez jusqu’à 500 $

Écran Super Retina HD de 5,8 pouces avec HDR et True Tone

Conception tout verre et acier inoxydable, résistante à l’eau et à la poussière

Deux caméras 12MP avec double IOS, mode portrait, éclairage portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 ips

Caméra frontale TrueDepth 7MP avec mode portrait, éclairage portrait

Face ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay

A11 Bionic, la puce la plus puissante et la plus intelligente d’un smartphone

Charge sans fil – fonctionne avec les chargeurs Qi

iRobot – Aspirateur robot à chargement automatique Roomba 890 contrôlé par application

Garde les tapis et les sols durs propres

S’ajuste automatiquement pour aspirer tous les types de sols.

Système de nettoyage puissant en 3 étapes

Le système breveté détache, soulève et aspire la saleté, la poussière, les poils d’animaux et même les gros débris comme les céréales de vos sols, avec jusqu’à 5 fois plus d’air.

Brosses brevetées sans enchevêtrement

Réduisez l’entretien et manipulez les poils d’animaux avec facilité.

Capture 99% des allergènes, du pollen et des particules

Piège les particules aussi petites que 10 microns avec le filtre haute efficacité AeroForce.

Conception légère

Utilisez la poignée pour un transport facile d’une pièce à l’autre.

Navigation transparente

Une suite complète de capteurs permet au Roomba de naviguer en toute transparence autour des obstacles, sous les meubles et de balayer le long des murs, tout en évitant les escaliers et autres chutes. Comprend une barrière murale virtuelle double mode pour vous donner plus de contrôle sur l’endroit où nettoyer.

Amarrage et recharge automatiques

Une fois vos sols propres, le robot retourne à la station d’accueil pour charger. Planifiez facilement jusqu’à 7 fois par semaine.

Application iRobot HOME

Vous permet de vous connecter pour nettoyer de n’importe où, de faire des préréglages pour nettoyer selon un calendrier.

Capacité de commande vocale

Demandez à votre appareil Amazon Alexa ou à l’Assistant Google de démarrer, d’arrêter ou d’ancrer votre robot.

Batterie aux ions lithium

Fournit jusqu’à 90 minutes d’autonomie par charge complète.

Conception à profil bas de 3,6 po

Nettoie sous les meubles, les lits et les coups de pied.

iRobot – Aspirateur robot à chargement automatique Roomba 890 contrôlé par application: 299,99 $ (économisez 200 $)

(le même modèle est renouvelé 149,99 $ sur Amazon)

Arlo – Système de caméra de sécurité sans fil 1080p 4 caméras intérieure / extérieure Pro 2

100% sans fil

Exempt de cordons d’alimentation et de problèmes de câblage.

Arlo Smart – Notifications riches et personnalisation

Arlo Smart ajoute de l’intelligence à vos caméras Arlo pour vous offrir une expérience de sécurité domestique plus personnelle et plus ciblée.

Personnalisez les alertes pour détecter des personnes, configurer des zones d’activité spécifiques et contacter les intervenants d’urgence directement depuis l’écran de verrouillage de votre smartphone.

HD 1080p

Regardez et enregistrez des vidéos HD nettes avec plus de détails que jamais.

Rechargeable

Rechargez facilement vos batteries à tout moment pour bénéficier d’une surveillance de sécurité ininterrompue.

Sans fil ou branché

Gardez votre appareil photo chargé en utilisant la batterie rechargeable ou en la branchant dans une prise de courant avec l’adaptateur inclus.

Résistant aux intempéries

Placez votre appareil photo n’importe où, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Audio bidirectionnel

Écoutez ou répondez via le haut-parleur et le micro intégrés, directement depuis votre smartphone.

Vision nocturne

S’allume automatiquement par faible luminosité pour vous permettre de voir clairement, même dans l’obscurité.

Alertes mobiles

Recevez des notifications instantanées envoyées à votre smartphone ou par e-mail si un mouvement ou un son est détecté.

Zones d’activité

Définissez dans la vue de votre caméra les zones où vous souhaitez recevoir des alertes de mouvement et de son. La fonction est disponible lorsque la caméra est branchée.

Stockage cloud gratuit

Ne payez pas pour le stockage cloud dont vous n’avez pas besoin. Aucun abonnement nécessaire. Le plan Arlo Basic est livré avec des enregistrements cloud roulants de 7 jours. Diffusez en direct ou regardez la vidéo et l’audio enregistrés pendant 7 jours maximum depuis l’application Arlo.

Arlo – Système de caméra de sécurité sans fil 1080p 4 caméras intérieure / extérieure Pro 2: 399,99 $ (économisez 250 $)

(le même système coûte également 399,99 $ sur Amazon, ou obtenez un système Arlo Pro 4 caméras renouvelé pour 339,99 $)

Dell – Chromebook à écran tactile 2 en 1 de 11,6 pouces

Google Chrome OS

Chromebook est un ordinateur pour le fonctionnement du monde moderne, avec des milliers d’applications, une protection antivirus intégrée et des sauvegardes dans le cloud. Il est sécurisé, rapide, à jour, polyvalent et simple.

Écran tactile 11,6 ″

Résolution HD 1366 x 768 typique. Technologie IPS pour des angles de vision larges.

Processeur Intel® Celeron® N3450

Profitez d’un ordinateur avec un processeur Intel® Celeron®. Découvrez les performances d’Intel avec des fonctionnalités de divertissement et une connectivité rapide. Le processeur Intel Celeron offre des performances dans un nouvel ordinateur qui correspond à votre style de vie et à votre budget.

Mémoire système de 4 Go pour le multitâche de base

RAM adéquate à large bande passante pour exécuter en douceur plusieurs applications et onglets de navigateur à la fois.

Mémoire flash eMMC de 32 Go

Ce système de mémoire ultracompact est idéal pour les appareils mobiles et les applications, offrant des capacités de stockage améliorées, une gestion des données rationalisée, des temps de démarrage rapides et une prise en charge de la lecture vidéo haute définition.

Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette.

Prise en charge du cloud intégrée

Enregistrez facilement vos fichiers sur votre compte Google Drive pour un accès sécurisé où que vous alliez. Vous pouvez également vous synchroniser avec vos autres appareils exécutant Chrome et même travailler hors connexion si nécessaire. Des frais peuvent s’appliquer.

Intel® HD Graphics 500

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels.

Pèse 3,11 lb et mesure 0,9 “d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie à 3 cellules.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD.

Connectivité sans fil AC Intel® nouvelle génération

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots.

Webcam HD intégrée avec deux microphones

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Google Hangouts ou d’autres applications populaires.

Protection antivirus intégrée et produits Google

Travaillez, jouez et faites tout de suite avec Search, Gmail, Talk, YouTube et Hangouts, puis personnalisez-le avec le Chrome Web Store. Plusieurs couches de protection se défendent contre les virus et les logiciels malveillants.

Dell – Chromebook à écran tactile 2 en 1 de 11,6 pouces: 169,00 $ (économisez 100 $)

Dell – Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 15,6 pouces

Système d’exploitation Windows 10

Windows 10 ramène le menu Démarrer de Windows 7 et introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le navigateur Web Edge qui vous permet de baliser des pages Web sur votre écran.

Écran tactile de 15,6 pouces

Résolution HD 1366 x 768 typique. La navigation tactile naturelle permet de tirer le meilleur parti de Windows 10. Rétroéclairage LED économe en énergie.

Processeur mobile Intel® Core ™ i5-8265U de 8e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin.

Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

Mémoire RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD (PCI-e)

Enregistrez les fichiers rapidement et stockez plus de données. Avec des quantités massives de stockage et une puissance de communication avancée, les SSD PCI-e sont parfaits pour les principales applications de jeu, plusieurs serveurs, les sauvegardes quotidiennes et plus encore.

Intel® UHD Graphics 620

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels.

MaxxAudio

Pour vous offrir un son exceptionnel à travers la musique, les films, la voix et les jeux.

Pèse 4,41 lb et mesure 0,78 ″ mince

Conception mince et légère avec lecteur DVD / CD omis pour une meilleure portabilité. Batterie lithium-ion à 3 cellules.

La sortie HDMI élargit vos options de visualisation

Connectez-vous à un téléviseur HD ou à un moniteur haute définition pour configurer deux écrans côte à côte ou voir simplement une vue d’ensemble.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire SD.

Connectivité sans fil / filaire (WiFi 5 – 802.11 ac)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots.

Webcam HD intégrée avec microphone

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires.

Logiciels de base inclus

Version d’essai de 30 jours de Microsoft Office.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Dell – Ordinateur portable à écran tactile Inspiron 15,6 ″: 399,99 $ (économisez 200 $)

Samsung – Portable 9 Pro 2-en-1 de 13,3 pouces à écran tactile

Système d’exploitation Windows 10

Windows 10 ramène le menu Démarrer de Windows 7 et introduit de nouvelles fonctionnalités, comme le navigateur Web Edge qui vous permet de baliser des pages Web sur votre écran.

Écran tactile Full HD 13,3 pouces

La résolution 1920 x 1080 offre des couleurs et une clarté impressionnantes. La navigation tactile naturelle permet de tirer le meilleur parti de Windows 10. Rétroéclairage LED économe en énergie.

Processeur mobile Intel® Core ™ i7-8565U de 8e génération

Plateforme ultra basse tension. Le traitement quadricœur à huit voies offre une puissance maximale à haut rendement. La technologie Intel Turbo Boost offre une puissance supplémentaire dynamique lorsque vous en avez besoin.

Mémoire système de 8 Go pour un multitâche avancé

Mémoire RAM à large bande passante substantielle pour exécuter en douceur vos jeux et vos applications de retouche photo et vidéo, ainsi que plusieurs programmes et onglets de navigateur à la fois.

Disque SSD de 256 Go

Tout en offrant moins d’espace de stockage qu’un disque dur, un SSD basé sur flash n’a pas de pièces mobiles, ce qui entraîne des temps de démarrage et un accès aux données plus rapides, aucun bruit, une production de chaleur et une consommation d’énergie réduites sur la batterie.

Conception rabattable et pliable à 360 °

Offre des fonctionnalités polyvalentes avec les modes ordinateur portable, public, dessus de table, présentation et tablette.

Intel® UHD Graphics 620

Les graphiques sur processeur avec mémoire vidéo partagée offrent une qualité d’image de tous les jours pour une utilisation sur Internet, une retouche photo de base et des jeux occasionnels.

Haut-parleurs intégrés

SoundAlive ajuste automatiquement la qualité sonore pour optimiser votre expérience audio.

Pèse 2,84 lb et mesure 0,5 po d’épaisseur

Ultra-mince et ultra-léger pour une portabilité maximale, avec une taille d’écran plus petite et en omettant le lecteur de DVD / CD pour atteindre le facteur de forme compact. Batterie aux ions lithium.

Port Thunderbolt pour connecter des moniteurs avancés et des disques externes

Cette interface unique prend en charge à la fois les données à haute vitesse et la vidéo haute définition – plus le câble d’alimentation pour les appareils alimentés par bus – idéal pour les créateurs de contenu numérique.

Lecteur multimédia intégré pour un transfert de photos simple

Prend en charge les formats de carte mémoire microSD.

Connectivité sans fil / filaire (WiFi 5 – 802.11 ac)

Connectez-vous à un routeur sans fil AC pour une vitesse presque 3 fois supérieure, une capacité supérieure et une couverture plus large que Wireless-N. Rétrocompatible avec tous les autres réseaux Wi-Fi et hotspots.

Webcam HD intégrée avec microphone à double réseau

Facilite le chat vidéo avec la famille et les amis ou la téléconférence avec des collègues via Skype ou d’autres applications populaires.

Clavier rétro-éclairé

Vous permet de profiter d’une frappe confortable et précise, même dans un éclairage faible.

Lecteur d’empreintes digitales intégré

Rationalise les paramètres de sécurité pour un accès rapide et sans faute de frappe.

Port supplémentaire

Prise combinée casque / microphone.

Samsung – Portable 9 Pro 2-en-1 de 13,3 pouces à écran tactile: 749,99 $ (économisez 350 $)

SanDisk – Carte mémoire microSDXC UHS-I Ultra Plus 256 Go

Compatible avec la plupart des appareils prenant en charge les cartes microSDXC

Pour une large utilisation.

256 Go de capacité de stockage

Fournit beaucoup d’espace pour vos photos, vidéos, documents et autres données.

Transfert de données rapide

Jusqu’à 130 Mo / sec. vitesse de lecture pour un accès rapide à vos fichiers.

Comprend un adaptateur microSDXC vers SD

Vous permet d’utiliser cette carte avec des emplacements d’adaptateur SD

Construction robuste

Résiste aux dommages dus aux chocs, à l’eau, aux rayons X et à la température.

SanDisk – Carte mémoire microSDXC UHS-I Ultra Plus 256 Go: 44,99 $ (économisez 50 $)

(SanDisk 256 Go Ultra MicroSDXC sur Amazon est presque aussi rapide pour 35 $)

Microsoft – Surface Laptop 3

Deux fois plus rapide

Maintenant, avec une vitesse et des performances améliorées pour faire ce que vous voulez, le Surface Laptop 3 13,5 pouces est deux fois plus rapide que le Surface Laptop 2.

Processeur Intel® Core ™ de 10e génération

Propulsé par un processeur Intel® Core ™ de 10e génération, le Surface Laptop 3 13,5 ″ alimente vos idées avec une vitesse multitâche, des divertissements incroyables, des performances Wi-Fi de qualité et une batterie longue durée¹.

Mince et léger

À partir de seulement 2,89 lb, le Surface Laptop 3 est facile à transporter.

Finition durable et de qualité supérieure

Cool, nouveau repose-mains en métal.

Plus de façons de se connecter

Désormais doté de ports USB Type-C ™ et USB Type-A pour la connexion aux écrans, aux stations d’accueil et plus encore, ainsi qu’au chargement des accessoires.

De l’énergie toute la journée où que vous soyez

Avec jusqu’à 11,5 heures d’autonomie¹, plus une veille améliorée lorsque vous êtes absent.

Charge rapide

Passez d’une batterie vide à une batterie pleine avec une charge rapide – jusqu’à 80% en environ une heure.³

Confort de frappe de pointe

Maintenant avec un trackpad en verre presque 20% plus grand pour une navigation plus facile.

Faites-vous entendre haut et fort

Que ce soit lors de conférences téléphoniques ou en utilisant la dictée vocale dans les applications Office * avec des micros studio améliorés à champ lointain.

Haut-parleurs omnisoniques améliorés

Discrètement caché sous le clavier, offre des sons omnidirectionnels spectaculaires, désormais encore plus forts et avec plus de basses que Surface Laptop 2.

Windows que vous connaissez – est livré avec Windows 10 Home²

Comprend une connexion Windows Hello sans mot de passe et un stockage cloud sécurisé avec OneDrive entièrement intégré.

Microsoft – Surface Laptop 3: 999,00 $ (économisez 301 $)

Hisense – 70 ″ Class – LED – R6200F Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV

Télécommande vocale

Allumez et éteignez le téléviseur, modifiez le volume et trouvez vos émissions préférées simplement en parlant.

Écran 69,5 ″

Assez grand pour offrir une expérience immersive à tout le monde dans la pièce.

Résolution 2160p pour des images HD à couper le souffle

Regardez des films et des émissions de télévision 4K à une résolution 4x de la Full HD et mettez à l’échelle votre contenu HD actuel vers une superbe qualité d’image de niveau Ultra HD.

Dolby Vision + HDR10

Offre une nouvelle vision incroyable pour vivre vos jeux, films et émissions préférés en ajoutant un contraste et une luminosité spectaculaires à chaque seconde de chaque scène.

Smart TV avec accès aux services de streaming pour d’innombrables options de divertissement

Diffusez des émissions, des films, des jeux et plus encore avec le Wi-Fi intégré du téléviseur et des applications intégrées.

La plate-forme intelligente Roku intégrée permet d’accéder à un monde de divertissement

Diffusez à partir de Disney +, Apple TV +, Netflix, Hulu, YouTube, Prime Video ou choisissez parmi plus de 4000 autres chaînes de diffusion en continu.

Fonctionne avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal

Demandez à l’un des assistants vocaux (appareil requis) de vous aider à lire des films, des émissions de télévision et plus encore. De plus, contrôlez d’autres appareils connectés comme les lumières et un thermostat pour une meilleure expérience visuelle.

Les téléviseurs LED fonctionnent bien dans toutes les conditions d’éclairage

Ils offrent également des noirs profonds de type plasma et des couleurs riches.

120 Motion Rate

Profitez de films, de sports et de jeux vidéo rapides avec un minimum de flou de mouvement.

DTS Studio Sound

Crée un son surround virtuel pour une expérience audio nette et immersive.

3 entrées HDMI pour la meilleure connexion home cinéma

HDMI haute vitesse offre une image et un son surround numérique dans un seul câble pratique. Câble HDMI non inclus.

1 entrée USB

Connectez facilement votre appareil photo numérique, caméscope ou autre périphérique USB.

Hisense – 70 ″ Class – LED – R6200F Series – 2160p – Smart – 4K UHD TV with HDR – Roku TV: 449,99 $ (économisez 150 $)

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

