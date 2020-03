La vente secrète vous permet d’économiser 20% sur les liseuses Kindle ou Kindle Paperwhite – .

La gamme Kindle d’eReaders d’Amazon est de loin la marque la plus populaire au monde, et il n’y a pas de concurrence étroite du tout.

Peut-être pour cette raison, et parce que les Kindle sont si bien faits et riches en fonctionnalités, les lecteurs eBook Kindle comme le tout nouveau Kindle et Kindle Paperwhite sont assez chers.

Achetez l’un des lecteurs de livres Kindle susmentionnés et vous en paierez le plein prix dès maintenant – mais il y a une vente secrète aujourd’hui sur Amazon qui offre d’énormes économies si vous achetez deux appareils Kindle en même temps.

Visitez la page d'accueil de . pour plus d'histoires.

Écoutez, nous commençons tous à le ressentir maintenant. La pandémie de coronavirus COVID-19 est probablement l’événement le plus terrifiant de cette génération et les choses vont empirer avant de s’améliorer. Mais vous devez vous rappeler une chose importante: les choses iront mieux. Nous devons tous être vigilants en pratiquant autant que possible l’éloignement social et l’auto-quarantaine. Plus nous pouvons ralentir la propagation du nouveau coronavirus, meilleurs sont les soins que nous recevrons lorsque certains d’entre nous tomberont inévitablement malades. L’auto-quarantaine et le lavage des mains aussi minutieusement et aussi souvent que possible est encore plus important que l’éloignement social, et nous devons tous nous en souvenir. Rester à la maison.

Inutile de dire que l’auto-mise en quarantaine va devenir très ennuyeuse, très rapidement. En fait, si vous êtes une des personnes responsables qui restent déjà chez vous depuis plusieurs jours ou même une semaine, il y a de fortes chances que vous commenciez déjà à devenir un peu fou. Bien sûr, vous pouvez toujours sortir, et c’est une excellente idée de faire des promenades en ville (tant que vous restez à l’écart des autres) ou de faire des randonnées. Mais vous allez passer beaucoup plus de temps à l’intérieur qu’à l’extérieur dans les semaines ou même les mois à venir, il est donc important de vous occuper.

Pourquoi ne pas vous remettre à lire?

Parcourez Amazon dès maintenant et vous ne trouverez aucune mention d’une vente sur les appareils Kindle. Du moins, pas avant d’avoir réellement visité les pages produits du Kindle ou du Kindle Paperwhite. Vous y trouverez une petite note qui vous informe d’une vente fantastique qui est disponible en ce moment pour une durée limitée seulement. Achetez n’importe quel appareil Kindle et vous paierez le prix fort. Mais si vous achetez deux Kindle, vous économiserez automatiquement 20% à la caisse! L’offre s’applique à la fois au Kindle Paperwhite étanche et au tout nouveau Kindle, alors profitez-en bien avant de conclure cette offre. N’oubliez pas non plus qu’il ne doit pas nécessairement s’agir de deux du même modèle, vous pouvez donc en acheter un de chaque tout en économisant 20%.

Une dernière remarque: si vous ne voulez pas deux lecteurs eBook et que vous n’en avez besoin que d’un, vous pouvez vous procurer un Kindle reconditionné certifié dès maintenant pour seulement 59,99 $ jusqu’à épuisement des stocks. Les reconditionnements certifiés sont garantis pour ressembler et fonctionner comme neufs ou vous pouvez les retourner pour un remboursement complet.

