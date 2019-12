La véritable histoire de Conjuring 3 expliquée | Screen Rant

The Conjuring 3 tire son nom d'une défense réelle utilisée lors d'une affaire judiciaire en 1981 qui a provoqué l'expression «le diable m'a obligé à le faire».

Intitulé officiellement The Conjuring: The Devil Made Me Do It, cet épisode de la populaire franchise d'horreur surnaturelle se concentre non pas sur une hantise particulière, mais sur une affaire judiciaire qui a été inspirée par une affaire impliquant des démonologues et des enquêteurs paranormaux notoires Ed et Lorraine Warren. Les Warrens sont la pièce maîtresse de toute la franchise, car chaque film est tiré de l'un de leurs dossiers. Les films dérivés basés sur une poupée hantée connue sous le nom d'Annabelle ont également été inspirés par les Warrens, dont le domaine est toujours propriétaire de la vraie poupée. Alors qu'Annabelle a sa propre trilogie, qui ont tous connu des hauts et des bas de manière critique, le retour aux Warrens est un répit bienvenu après que la franchise se soit tournée vers d'autres films dérivés, The Nun et The Curse of La Llorona.

The Conjuring 3 ramène le réalisateur de La Llorona Michael Chaves et James Wan en tant que producteur avec David Leslie Johnson-McGoldrick (The Conjuring 2) écrit le script. Le casting de retour comprend Patrick Wilson et Vera Farmiga reprenant leurs rôles de Ed et Lorraine Warren, respectivement.

On ne sait pas dans quelle mesure le film suivra le vrai cas, mais The Conjuring 3 a été inspiré, au moins en partie, par Arne Cheyenne Johnson, qui a été jugé pour homicide involontaire coupable et a été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable au premier degré en 1981. Johnson's primaire la défense était, comme indiqué précédemment, que le diable lui avait fait commettre un meurtre. Il s'agit notamment du premier cas dans l'histoire des États-Unis où un accusé a revendiqué la possession démoniaque comme raison de nier la responsabilité personnelle entourant le crime pour lequel il est jugé. Le témoignage entourant l'affaire a déclaré qu'un garçon de onze ans, David Glatzel, était possédé par 43 démons, comme Ed Warren a témoigné. La famille de Glatzel a demandé à Ed et Lorraine d'aider le garçon et de l'exorciser; les Warrens l'ont fait, en faisant venir d'autres prêtres de l'Église catholique pour les aider, comme c'était la coutume pour plusieurs de leurs cas.

Le processus a pris plusieurs jours et, pendant l'exorcisme, un démon a quitté Glatzel et est allé chez Johnson, qui était le fiancé de la sœur aînée de Glatzel, Debbie. Comme Glatzel souffrait depuis un certain temps, la possession se manifestait par de nombreuses capacités, y compris la lévitation et la précognition, où il prédit le meurtre que Johnson allait commettre. Après l'exorcisme, Glatzel a été complètement guéri. Johnson a continué à assassiner son propriétaire, Alan Bono, plusieurs mois plus tard. Johnson a assassiné Bono après un incident concernant son comportement fâcheux avec Mary, la cousine de neuf ans de Debbie. Debbie Glatzel était employée par Bono, et le jour de l'incident, Bono a emmené Glatzel, son cousin et d'autres employés déjeuner. Bono s'est intoxiqué, a attrapé Mary et a refusé de la laisser partir quand on lui a demandé, et Johnson l'a attaqué d'une manière qui a été décrite comme "comme un animal". Johnson a poignardé Bono à plusieurs reprises; il a subi quatre ou cinq blessures graves, principalement à la poitrine, selon l'avocat de Johnson.

La défense de Johnson a déclaré qu'il n'avait pas été le même après l'exorcisme de David Glatzel, et Lorraine Warren a informé la police de Brookfield que Johnson était possédé au moment où le crime a été commis; des témoins de l'exorcisme de Glatzel ont déclaré avoir vu un démon transféré de Glatzel à Johnson. Debbie Glatzel a témoigné que le comportement de Johnson était également semblable à celui de Glatzel. Ed Warren a déclaré que Johnson avait fait une "erreur fatale" et a raillé les démons en disant: "Emmène-moi, laisse mon petit copain tranquille." Johnson a été reconnu coupable et a purgé cinq ans de sa peine de 10 à 20 ans. Après sa libération, Johnson et Debbie Glatzel se sont mariés. Lorraine Warren a écrit The Devil in Connecticut avec Gerald Brittle sur l'affaire et a partagé les bénéfices avec la famille Glatzel. The Conjuring 3 devrait sortir le 11 septembre 2020.

