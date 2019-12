La version bêta multijoueur de Mario Kart Tour a commencé

Environ 3 mois après le lancement de Mario Kart Tour sur les smartphones, Nintendo commence enfin quelques tests bêta multijoueurs.

Signalée pour la première fois par Siliconera, la version bêta PvP est maintenant en cours d'exécution et sera disponible jusqu'au 27 décembre 2019. Elle n'est cependant pas disponible pour tous les joueurs.

Pour le moment, le test bêta est accessible uniquement aux joueurs abonnés au Gold Pass 4,99 £ / 4,99 $ du jeu, qui propose des éléments en jeu, des badges et un mode 200cc. Et un accès bêta, apparemment.

À vos marques…

Le Gold Pass Est-ce que ont une période d'essai gratuite de deux semaines et ceux qui ont une période d'essai ont également accès à la version bêta, vous pouvez donc toujours vous inscrire pour essayer la version bêta par vous-même. Si vous décidez que ce n'est pas pour vous, n'oubliez pas d'annuler l'abonnement lorsque vous avez terminé pour éviter tout frais indésirable.

Comme il s'agit d'un test bêta, Nintendo avertit les participants que tout ne fonctionnera pas parfaitement; il y a un risque de plantage (le jeu, pas votre kart), un décalage, des problèmes de connexion et peut-être une décharge de la batterie. C'est tout à fait normal pour le cours en version bêta. Nous espérons que tous ces problèmes seront résolus au moment du lancement du mode complet pour tout le monde. Il convient de noter, cependant, que ceux qui participent à la version bêta ne pourront pas transférer leurs données de sauvegarde multijoueur dans la version complète.

Les courses multijoueurs sont quelque chose que les joueurs attendaient avec impatience avant le lancement du jeu, ce qui est compréhensible car jouer contre d'autres personnes réelles est une partie définitive et agréable de l'expérience Mario Kart.

Étant donné qu'il s'agit d'une version bêta à durée limitée et à accès limité, il n'est pas clair quand les capacités multijoueurs complètes seront introduites dans Mario Kart Tour, mais il est probable que les fans espéreront qu'ils n'auront pas à attendre beaucoup plus longtemps, en particulier ceux qui ont été surpris que le PvP soit non disponible au lancement.