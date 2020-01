La version bêta multijoueur de «Mario Kart Tour» est désormais accessible gratuitement à tous les joueurs – .

Si vous lisez mes meilleurs jeux de 2019, vous savez déjà que Mario Kart Tour était l’un de mes jeux préférés de l’année dernière, malgré tous les défauts. Bien que le jeu me punisse constamment pour ne pas dépenser assez d’argent, j’aime vraiment courir à travers tous les niveaux classiques des jeux précédents de la série et essayer de battre mes meilleurs scores afin de pouvoir sauter le plus haut possible dans le classement. La seule chose qui manque est le vrai multijoueur.

Le mois dernier, Nintendo a lancé le premier test bêta multijoueur pour Mario Kart Tour, mais pour participer, vous deviez être abonné au Gold Pass. Le Gold Pass coûte 5 $ par mois, et même si je trouve que c’est un investissement valable, je suis sûr que beaucoup de gens ne le font pas, et ils ont donc tous été exclus. Mais maintenant, un deuxième test bêta multijoueur a commencé, et cette fois, tout le monde peut participer, qu’ils aient ou non dépensé un centime dans le jeu.

Le deuxième test multijoueur est arrivé! Cette fois-ci, tous les joueurs, y compris les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass, peuvent participer. Faites la course avec vos amis en appuyant sur Menu, puis sur Multijoueur dans le jeu. pic.twitter.com/IYqKWNmIue

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 23 janvier 2020

Pour tester le mode multijoueur, vous devez avoir déverrouillé au moins une tasse dans le jeu, à quel point vous pouvez appuyer sur le bouton Menu, puis sur le bouton Multijoueur qui ressemble à un globe. À partir de là, vous aurez alors la possibilité d’entrer dans une partie aléatoire avec un groupe d’étrangers ou de créer un lobby pour jouer avec vos amis. Vous n’avez pas la possibilité de choisir les parcours sur lesquels vous souhaitez courir – au lieu de cela, le jeu choisit une tasse de la tournée actuelle, parcourt les parcours de cette coupe pendant un temps limité, puis passe à une nouvelle coupe .

Ce test bêta dure jusqu’au 28 janvier à minuit HE, date à laquelle tous les progrès que vous avez réalisés seront effacés. Une date de sortie officielle pour le multijoueur de Mario Kart Tour devrait être annoncée dans les prochaines semaines.

Source de l’image: Nintendo

