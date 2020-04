la version bêta réduit le bruit de fond pendant les chats

dissonance ajoute une nouvelle fonctionnalité à suppression du bruit en version bêta dans le cadre d’un partenariat avec Krisp.ai, selon un article de blog d’entreprise.

La fonctionnalité, qui sera distribuée à tous les utilisateurs de bureau Discord, détecte et supprime le bruit de fond afin que les voix principales soient entendues plus clairement. «En claquant une porte, continuez à utiliser un clavier très fort dont vos amis se plaignent. Ils ne pourront plus l’écouter “, selon la publication.

Discord active la suppression du bruit, les équipes le feront également. Le trafic sur la plate-forme en Italie a triplé

Selon Discord, Krisp ne fonctionnera que sur les appareils pour éliminer le bruit. Aucune donnée ne sera envoyée à ses serveurs. Le support mobile est en cours, explique l’entreprise, et la fonction peut être activée et désactivée dans les paramètres de l’application. Allez dans “Paramètres de l’application”> “Voix et vidéo”> “Avancé”> “Suppression du bruit”.

Microsoft a annoncé le mois dernier qu’il introduirait une suppression du bruit en temps réel pour sa plateforme de chat vidéo Les équipes d’ici la fin de l’année.

Alors que plus de gens restent à l’intérieur à cause de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus, services de chat vidéo ont vu le leur systèmes utilisés à la limite et leur nombre d’utilisateurs a grimpé en flèche. Depuis le début de l’année, Discord affirme avoir connu une croissance dans le 50 pour cent des utilisateurs vocaux quotidiens aux États-Unis. en Italie, utilisateurs quotidiensj’ai triplé depuis début 2020.