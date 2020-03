la version la plus premium avec zoom optique 10x

Lorsque les différentes versions de la série Huawei P40 ont commencé à fuir en janvier dernier, trois versions du terminal de référence Huawei pour 2020 étaient déjà décrites. Comme nous l’avons vu dans le catalogue Samsung, il y aura une version de référence, de plus petite taille , une version Pro – ou Plus, dans le cas des Coréens -, et enfin une dernière version qui parierait sur toute la technologie du constructeur.

Cela semble être le cas pour la ligne P40, qui vise à avoir un Huawei P40 Pro + 5G. Ou du moins, c’est ainsi que Roland Quandt l’appelle, un bécher bien connu, qui a récemment divulgué de nombreuses images de presse, des fonctionnalités et même des prix de modèles plus petits.

Huawei P40 Pro + 5G: 5 caméras arrière et zoom 10x

Comme nous l’avons également mentionné il y a quelques jours, lorsque certaines images haute résolution des prochains modèles Huawei ont été révélées, il était clair que le Huawei P40 Pro qui manquait avait encore un objectif pour atteindre le un total de cinq caméras sur le dos.

Maintenant, selon Quandt, nous voyons que cet appareil photo inconnu jusqu’à présent sera un téléobjectif au format périscope, qui serait ajouté à un objectif zoom qui relie la couverture focale entre l’appareil photo principal et le zoom le plus puissant. Ce atteindrait 10 grossissements optiques, comme cela a été divulgué à plusieurs reprises.

Images: Evleaks, titres Android

En plus de ces fonctionnalités, avec le Huawei P40 Pro +, nous verrons un Kirin 990 dans sa version 5G – plus efficace que la version 4G que nous voyons dans le Mate 30 Pro distribué en Espagne -, 12 Go de RAM et Affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz dans une taille identique à celle du P40 Pro standard. On ne sait pas si cette version recevra enfin une amélioration des matériaux, comme le corps en céramique rumeur.

De plus, cette version serait livrée avec une charge plus rapide que la version Pro, tout en maintenant la capacité. Quandt affirme que le P40 Pro + 5G arrivera cet été, bien que l’on ne sache pas quand les autres versions seront disponibles.

Son prix n’est pas encore connu. Pour référence, le Huawei P40 devrait arriver en une seule version avec 128 Go de mémoire par 799 euros, tandis que le P40 Pro irait jusqu’à 999 euros Dans cette même version de référence de 128 Go, elle peut être portée à 256 Go pour 100 euros supplémentaires.

