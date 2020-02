la version premium sans LTE arrive bientôt

Samsung en lancera un nouveau version premium du Chromebook Galaxy. La nouvelle version ne sera initialement disponible que dans certaines zones et n’inclura pas la connexion LTE.

Le Pixelbook de Google offrait une option premium à tous ceux qui recherchent un convertible Chrome OS haut de gamme. Plus de deux ans après la sortie de ce dernier, il n’y a pas eu de véritable successeur. Tout ce que nous avons obtenu l’année dernière était un Pixelbook Go à 650 $. événement CES cette année, Samsung a lancé le Chromebook Galaxy, un digne successeur de l’ordinateur portable Google sorti en 2017. Le cabriolet Samsung est désormais principalement réservé aux Marché américain et n’obtiendra pas de variante LTE.

Le nouveau Chromebook dispose d’un affichage en 4K AMOLED 13,3 pouces (3 840 x 2 160) avec rapport 16: 9, processeur quad-core, processeur Intel Comet Lake Core i5-10210U de la dixième génération. Processeur graphique intégré Intel UHD. RAM 8 ou 16 Go. 256 Go ou 1 mémoire SSD PCIe TB, emplacement pour carte microSD, batterie 49 Wh. De plus, deux ports USB Type-C et une prise casque. Il comprend également le S Pen, le lecteur d’empreintes digitales, le clavier rétroéclairé, en couleurs Rouge Fiesta et gris mercure.

Le Chromebook Samsung Galaxy est comme une élégante plaque métallique avec des côtés plats et un écran 4K surplombant les Pixelbooks. Il utilise le dernier processeur Intel Comet Lake i5 de 10e génération, associé à 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go, comme mentionné précédemment, il existe donc de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Le cabriolet est livré avec le stylet S Pen qui est situé à l’intérieur d’une fente dédiée, tout comme les téléphones de la série Galaxy Note. Le clavier abrite un lecteur d’empreintes digitales et un appareil photo, que vous pouvez utiliser pour prendre des photos lorsque vous utilisez le Chromebook Galaxy sous forme de tablette.

Best Buy a déjà répertorié le Chromebook Samsung en deux variantes de couleur – Fiesta Red et Mercury Grey. Et il ajoute que la version 8 Go + 256 Go de l’ordinateur portable devrait être publiée le 6 avril pour 1000 $, alors qu’il n’y a pas de nouvelles sur l’option avec 16 Go de RAM et 1 To d’espace de stockage, dont Samsung a parlé lors du lancement. Le site américain Samsung avait précédemment déclaré que la variante LTE serait disponible, mais plus tard, la société a précisé dans une communication que pour le moment seule la configuration non LTE sera vendue. Il est tout à fait possible que le modèle 16 Go + 1 To arrive avec le support LTE à une date ultérieure.