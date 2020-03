La veste qui augmente la sécurité des motards

Il est impossible de ne pas stresser dans le trafic des grandes villes, que si vous en avez déjà un sans mettre celui directionnel, que l’autre n’avance pas, que si celui d’en face s’arrête brusquement et que vous ayez encore du miroir de tous les côtés pour que vous ne le fassiez pas vous prenez une cravate de cycliste ou de motard, mais vous cherchez un moyen de conduire beaucoup plus convivial qui encourage éducation routière, ont créé le Emoji Jacket, une veste pour les motards avec emojis et directions inclus, ce qui améliorera la communication entre les conducteurs, en plus d’augmenter leur sécurité.

Tenant compte du fait que les cyclistes doivent faire du cirque, du maroma et du théâtre pour tourner, lever la main pour changer de voie, augmentant ainsi les risques de subir un accident, Ford développe cette veste avec des lumières LED à l’arrière qui illuminent trois emojis directionnels différents et un panneau d’avertissement, Qui sont activés via un télécommande sans fil Il s’adapte à la poignée.

«Les émojis sont devenus une partie fondamentale de la façon dont nous utilisons le langage. Utilisés pour montrer des expressions faciales, de l’humour ou du sarcasme, ils sont devenus partie intégrante de la communication. Cette veste créée en association avec Ford «Share the Road», permet aux conducteurs d’exprimer leurs sentiments et crée un lien émotionnel important entre eux et les autres conducteurs », explique le Dr Neil Cohn, professeur adjoint au Département de communication et de cognition de la Université de Tilburg, aux Pays-Bas.

Étant donné que les emojis ont été décrits comme la première langue née dans le monde numérique, les inclure comme outil de sécurité dans la jungle asphaltée peut être l’une des nombreuses solutions pour réduire les accidents de la route. Selon datoux de sécurité routière de la Commission de l’Union européenne, chaque année environ deux mille cyclistes meurent au sein de la communauté, sans parler des accidents de moto.

La veste Emoji, toujours en cours de développement, montrera un emoji souriant, l’un avec un visage neutre et l’autre avec un visage triste, des flèches de taille considérable avec une direction vers la droite et la gauche, pour s’assurer que le conducteur derrière sait que le cycliste Il tournera ainsi qu’un signal d’alerte pour avertir les autres conducteurs et cyclistes de tout danger tel que nids de poule, trous, etc.

«Maintenant, nous vivons et conduisons dans un monde où la communication est cruciale. Mais trop souvent entre conducteurs et cyclistes, il est réduit au son d’un klaxon ou d’un geste grossier. Les cyclistes doivent généralement retirer une main du guidon pour communiquer. La veste Emoji utilise un moyen de communication universellement compris pour montrer un moyen de soulager les tensions, et nous apprenons tous à «partager la route» »a déclaré Emmanuel Lubrani de Ford Europe dans un communiqué.