La vidéo alléguée de l’iPhone 9 devient virale sur TikTok, mais c’est faux

Les rapports indiquent que nous ne sommes qu’à un mois de l’annonce officielle de l’iPhone 9 à bas prix d’Apple. Avant cette annonce, des rumeurs et des images sommaires commencent à gagner du terrain, et cette année, ils ont une nouvelle plate-forme: TikTok, où une vidéo dite iPhone 9 gagne en popularité.

Sur l’application de partage de vidéos visuelles abrégées TikTok, une vidéo prétendant aller de pair avec le soi-disant iPhone 9 a gagné du terrain. Dans la vidéo, nous pouvons voir un appareil de type iPhone 8, mais avec une conception en forme de dalle rappelant l’iPhone 4. La vidéo a depuis été téléchargée depuis TikTok et partagée sur Twitter.

Ce que nous voyons ici est peut-être un appareil clone exécutant une version skinnée d’Android. Il pourrait également s’agir d’un boîtier personnalisé sur un modèle d’iPhone complètement différent. S’il s’agissait d’un prototype d’iPhone légitime, il y aurait presque certainement un avertissement «Propriétaire et confidentiel» sur l’écran de verrouillage

La source de la chaîne d’approvisionnement de la vidéo est probablement en train de confondre les rumeurs de l’iPhone 9 et de l’iPhone 12. L’iPhone 9 devrait être presque identique à l’iPhone 8 en termes de conception, avec un facteur de forme arrondi de 4,7 pouces. L’iPhone 12 devrait présenter un design plus boxeur similaire à l’iPhone 4.

Ce qui est plus intéressant, cependant, est de voir les rumeurs sur iPhone gagner du terrain sur la plate-forme TikTok. En général, les fuites de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone sont apparues via des plateformes telles que WeChat. TikTok, cependant, fournit une nouvelle forme, plus accessible pour les fuyards.

Mais TikTok cible également un public beaucoup plus jeune que de nombreuses autres plateformes de médias sociaux. Ce public ne sait généralement pas comment déchiffrer le périphérique “iPhone 9” dans cette vidéo de ce que nous attendons vraiment. Cela facilitera probablement le virage de ces types de vidéos, d’où la raison pour laquelle nous essayons de le démystifier.

Cette vidéo, en particulier, offre de jolis bonbons pour les yeux, mais rien n’indique que ce soit un prototype d’iPhone légitime. C’est joli à regarder, mais ce n’est rien de plus qu’une imagination.

