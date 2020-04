La vidéo de la saison 2 de Swamp Thing révèle un aperçu détaillé de la conception de Floronic Man

La vidéo a fait surface de l’acteur Kevin Durand en costume de Floronic Man pour la deuxième saison annulée de la série acclamée par la critique de DC Universe, Swamp Thing. Malgré des émissions réussies comme Titans et Doom Patrol, l’application DC Universe a suscité une colère considérable parmi les fans pour son annulation sans cérémonie de Swamp Thing. Un conte d’horreur de science-fiction bayou sur un homme transformé en créature qui protège le marais de diverses menaces; Swamp Thing a été loué pour sa sensibilité teintée de terreur, sa conception de production exceptionnelle et son personnage principal obsédant.

Hélas, rien de bon ne peut rester et Swamp Thing a été annulé juste après le début de son premier épisode. Les rapports varient quant à la raison pour laquelle l’émission a été conservée, de la politique interne concernant le ton d’horreur de la série aux préoccupations budgétaires. Quoi qu’il en soit, le spectacle n’est plus, et les fans n’ont qu’une seule saison de Swamp Thing à apprécier, sans inclure le camée du personnage dans l’événement croisé du réseau CW The Crisis on Infinite Earths, qui a été entièrement réalisé avec des images d’archives de la série.

Bien que l’on sache peu de choses sur ce qui se serait passé dans la saison 2 de Swamp Thing, une intrigue mise en place dans la saison 1 a porté sur le sort du Dr Jason Woodrue, qui a mis fin à la saison en se transformant en l’horrible Floronic Man. Apparemment, la pré-production de la saison 2 avait déjà commencé lorsque la série a été annulée, comme indiqué dans les images publiées par le maquilleur Kevin Kirkpatrick sur son Instagram. Les images révèlent l’acteur Kevin Durand en maquillage complet et en costume de super-méchant.

La position de Swamp Thing sur Floronic Man ressemble à une version effrayante de Groot de Marvel, avec des yeux démoniaques et des dents cassées donnant à la créature un look menaçant. C’est un costume pratique extrêmement impressionnant, qui aurait sûrement été incroyable à côté du costume tout aussi incroyable de Swamp Thing porté par l’acteur Derek Mears dans la série.

C’est dommage que DC Universe ait annulé Swamp Thing, mais il y a toujours une chance que les personnages de la série puissent vivre sous une forme ou une autre. Grâce à Crisis on Infinite Earth établissant que l’ensemble du canon DC est connecté via un multivers, il y a toujours un espoir que les personnages de Swamp Thing trouveront un moyen de se croiser et donneront aux téléspectateurs un sentiment de fermeture. Cela a fonctionné pour John Constantine de Matt Ryan; après l’annulation de son émission NBC, sa version du personnage est apparue sur Arrow avant de devenir un acteur régulier de Legends of Tomorrow. Donc, même si c’est un long retard, il y a toujours une chance que les personnages de Swamp Thing pourrait vivre sous une forme ou une autre. Peut-être que le public aura l’occasion de voir Kevin Durand se déguiser en Floronic Man dans plus qu’un simple extrait des coulisses.

