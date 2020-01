La vidéo Disney Plus révèle les originaux de 2020: WandaVision, Mandalorian Saison 2, etc.

La première grande série originale de Disney + The Mandalorian a pris fin, avec la saison 2 à venir cet automne. Ce n’est pas tout ce qui arrivera en 2020, comme une vidéo présentant les offres Disney + de cette année a révélé que la série Marvel WandaVision a été déplacée pour une sortie en 2020. Cela signifie que les propriétés Star Wars et Marvel recevront chacune deux nouvelles séries en 2020.

Dans la vidéo, que vous pouvez consulter ci-dessous, Disney présente de nombreuses nouvelles séries et films originaux qui devraient arriver cette année. Mis à part WandaVision – une série suivant les personnages des Avengers Wanda … et Vision – The Falcon and the Winter Soldier series arrive également au service cette année, qui a commencé à tourner fin 2019. De plus, une deuxième saison de High School Musical: The Musical: The Series sortira à l’automne, et il y a beaucoup de spéciaux qui semblaient être sous la bannière NatGeo, explorant le règne animal.

Malheureusement, aucune date de sortie n’est encore associée à ces émissions. La saison 7 de Clone Wars sera la première de ces séries à sortir du service, mais à ce jour, elle n’a pas de date de sortie spécifique en dehors de février. Quelques-uns de ces originaux sont prévus pour l’automne, mais c’est tout ce que nous savons.

Si vous ne pouvez pas regarder la vidéo, consultez la liste des programmes originaux à venir sur Disney + cette année.

Programmation originale Disney + pour 2020:

The Mandalorian Season 2WandaVisionThe Falcon and the Winter SoldierStar Wars: The Clone Wars Season 7 Lizzie McGuireMuppets NowThe Phineas & Ferb Movie: Candace Against the Universe spin-off) Timmy Failure: Des erreurs ont été commisesStar GirlPingouinsDolphin ReefElephantSecret Society of Second Born RoyalsRogue TripBecoming