La vidéo et les photos de Suicide Squad 2 révèlent le nouveau look de Harley Quinn

James Gunn’s The Suicide Squad des photos et des vidéos révèlent que Margot Robbie tourne en tant que Harley Quinn, et la méchante de DC a un nouveau look avec des cheveux rouges et noirs. Le film Suicide Squad 2016 de David Ayer mettait en vedette l’introduction de Robbie dans le rôle de Harley Quinn dans l’univers étendu DC (non officiel). Le Cupidon du crime a été recruté par l’équipe de méchants d’Amanda Waller (Viola Davis) et a survécu à l’épreuve indemne – principalement. Le film s’est terminé avec le méchant beau Joker de Harley Quinn (Jared Leto) la faisant sortir de la prison de sécurité maximale Belle Reve, et son histoire s’est poursuivie avec le récent film de DC, Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn).

Cependant, les aventures de Harley Quinn dans le DCEU sont loin d’être terminées et elle reviendra dans The Suicide Squad de l’année prochaine, réalisé par James Gunn (Guardians of the Galaxy Vol.2). Le film DC tourne actuellement avant sa date de sortie en août 2021. Les photos de la série Suicide Squad ont révélé toute une équipe de super-méchants qui devraient apparaître dans le film, y compris le mystérieux personnage d’Idris Elba. Gunn a confirmé la distribution complète de Suicide Squad 2 l’année dernière au début du tournage, et Robbie a été incluse depuis qu’elle est sur le point de revenir en tant que Harley Quinn. Maintenant, de nouvelles photos et vidéos révèlent l’actrice sur le plateau et le tournage du film.

Publié sur Twitter par DC Movie News est une vidéo de Robbie en costume de Harley Quinn pour The Suicide Squad portant une longue robe rouge et des bottes de combat noires. Elle tient une lance quelconque et héle un taxi jaune juste à l’extérieur d’un immeuble quelconque. Une photo supplémentaire publiée par Harley Quinn Updates montre Robbie dans son maquillage et ses tatouages ​​Harley Quinn debout avec Gunn. Dans la vidéo et la photo, les extrémités des nattes blondes de Harley sont teintes en rouge et noir, faisant référence au look de bande dessinée du personnage. Voir les vidéos et photos ci-dessous.

Alors que Robbie conserve les cheveux blonds de Harley Quinn, les extrémités ont jusqu’à présent été teintes en rose et bleu dans ses apparitions dans Ayer’s Suicide Squad et Birds of Prey de Cathy Yan. Cependant, il semble que Gunn la mettra dans des costumes qui font référence au schéma de couleurs rouge et noir classique du personnage, en particulier le nouveau look 52 de Harley Quinn. Pour The Suicide Squad, les cheveux de Harley Quinn seront teints en rouge et noir et, au moins dans ce cas, sa robe et ses bottes seront également rouges et noires. Bien sûr, Ayer’s Suicide Squad a présenté la combinaison classique de Harley Quinn dans une séquence de rêve / hallucination, donc ce ne sera pas la première fois que le DCEU fait allusion au look BD de Harley DC.

Pourtant, ce premier regard sur Harley Quinn dans The Suicide Squad est sûr de faire vibrer les fans du personnage. Gunn sera le troisième réalisateur à s’attaquer à la version de Robbie du personnage et il sera intéressant de voir comment Cupidon of Crime diffère dans son film par rapport aux itérations d’Ayer et Yan. Harley Quinn de Robbie et Yan dans Birds of Prey a reçu de nombreux éloges, alors j’espère que Gunn maintiendra la ligne de démarcation dans l’arc de personnage DCEU de Harley. Depuis que Gunn a lu le script du film Birds of Prey pour s’assurer que son Harley Quinn s’inscrit dans la nouvelle direction du personnage, les fans peuvent être assurés qu’il est à jour sur la méchante émancipée. Avec ces photos et vidéos, les fans en savent maintenant un peu plus sur le nouveau look de Harley Quinn dans The Suicide Squad, mais il reste encore beaucoup à révéler avant la sortie du film l’année prochaine.

