La vidéo Huawei Mate Xs montre ses fonctionnalités avancées

Huawei Mate Xs est le nouveau smartphone à écran flexible où la firme chinoise a mis toute la viande sur le gril pour améliorer la qualité de construction et atteindre une plus grande robustesse qui évite les problèmes du modèle d’origine et assurer la durabilité pendant votre cycle vidéo.

Huawei Mate Xs est la deuxième génération de l’un des smartphones pliables flexibles les plus intéressants que nous ayons vus en 2019. Le même nom indique déjà qu’il s’agit d’un amélioration de la continuité de l’original. Compte tenu des faiblesses de conception et de résistance que nous avons constatées dans ces pliages, il n’est pas surprenant que Huawei ait concentré ses efforts sur leur amélioration.

La clé de la conception réside dans la nouvelle charnière appelée “Falcon Wing” basée sur un alliage de zirconium et métal liquide, et un écran avec une structure à double couche de polyimide, un polymère avec d’excellentes propriétés mécaniques, capable d’offrir une haute résistance à la chaleur et à différents agents chimiques.

La nouvelle vidéo du Huawei Mate Xs publiée par Huawei Mobile montre la fonctionnalités avancées de ce terminal, en particulier l’écran étendu, les fonctions multitâches personnalisées, la prise en charge du glisser-déposer, les fenêtres flottantes et le lanceur d’applications rapide basé sur les gestes.

Pour le reste, il met en valeur l’écran OLED pliable de 8 pouces avec une résolution de 2480 x 2200 pixels et un format 25: 9 lorsqu’il est étendu. Lorsqu’il est fermé, il a une taille de 6,6 pouces (19: 9).

Quant à son chipset, il incombe au Kirin 990 fabriqué par Huawei lui-même. Il possède un processeur à huit cœurs, une unité de traitement neuronal à double génération, une carte graphique Mali-G76 MC16 et une prise en charge native des réseaux 5G.

Les appareils photo sont d’autres points forts compte tenu de leur conception, avec un arrière de 40 MP f / 1,8 grand angle, un appareil photo secondaire ultra grand angle f / 2,2, un téléobjectif de 8 MP f / 2,4 et un capteur de profondeur ToF pour les effets bokeh .

Sa batterie offre une bonne capacité de 4500 mAh avec une charge rapide de 55 watts. Le Mate Xs devrait arriver sur le marché ce mois-ci avec un prix de 2500 euros, ce qui indique que ces smartphones à écrans flexibles – comme le Galaxy Fold 2 de Samsung – ne sont pas destinés à un public de masse. Sa fabrication restera limitée et il est probable qu’il y aura encore quelques générations pour obtenir des conceptions plus résistantes et des prix moins chers.