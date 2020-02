la vidéo montre l’interface de son double écran

Cela fait près de six mois que la présentation officielle du Duo de surfacele Smartphone pliable Microsoft Ce sera possible grâce à Android. Bien qu’aucune nouvelle ne soit apparue depuis lors, le terminal inhabituel est récemment apparu en public pour nous montrer comment fonctionne son interface. Il est clair, cependant, qu’il est encore en phase de test.

L’appareil a été chassé à SkyTrain, le service de métro de Vancouver, au Canada. Bien qu’il soit normal de penser que le Surface Duo appartient à un employé de Microsoft, dans The Verge, ils soulignent que divers les développeurs ont déjà en main d’effectuer des tests et de créer des applications avant le lancement On ne sait pas, oui, si nous voyons la version finale du produit.

Dans la vidéo, vous pouvez voir que le Surface Duo Il peut fonctionner comme un smartphone conventionnel, c’est-à-dire avec un seul écran orienté verticalement ou horizontalement. C’est jusqu’à 01h35 que le propriétaire décide d’ouvrir le téléphone pour profiter des deux panneaux, en pouvant choisir quelle application sera exécutée de chaque côté.

Lors de la présentation d’octobre dernier, Microsoft a déclaré que les utilisateurs pouvaient utiliser la même application sur les deux écrans, l’un montrant la vue principale et l’autre offrant des options supplémentaires pour augmenter la productivité. Cette modalité, baptisée par la société “Extended Canvas”, peut être activée par des gestes. Sur ce dernier, dans la vidéo, vous pouvez voir qu’ils ont encore une grande marge d’amélioration.

Au-delà du logiciel, il semble que Microsoft ait ajouté un flash sur la caméra frontale, un composant qui pourrait être idéal pour réaliser des vidéoconférences dans des conditions de faible luminosité. Il est prévu que dans les mois à venir, ils partageront plus d’informations sur le Surface Duo, y compris toutes ses spécifications, son prix et sa date de sortie. Cependant, nous prévoyons que ce sera un produit cher.

👇 Plus en hypertexte