La vidéo pratique du Galaxy Z Flip montre le nouveau pliable de Samsung en action pour la toute première fois – .

Avec un peu plus d’une semaine avant la première grande conférence de presse de Samsung sur le mobile de l’année, nous sommes tombés sur la plus grande fuite Galaxy de la saison, une vidéo pratique du téléphone pliable Galaxy Z Flip. Le Z Flip sera la deuxième version de Samsung pour les combinés pliables, un téléphone qui a le même design que le Motorola Razr qui est maintenant disponible en précommande. La conception à clapet rendra le combiné beaucoup plus facile à transporter que le Galaxy Fold, qui a toujours l’air énorme lorsqu’il est plié. De plus, le Z Flip est censé être le premier Samsung pliable à proposer un écran en verre ultra-mince, ainsi qu’un prix plus abordable. Ajoutez à cela un processeur phare 2019, et le Z Flip est une bien meilleure offre que le clamshell Razr de milieu de gamme. Ce ne sont que des rumeurs pour le moment, mais la vidéo ci-dessous peut au moins confirmer le design du Z Flip.

Publié sur Twitter par Ben Geskin, concepteur / créateur de fuites, la vidéo ci-dessous montre quelqu’un qui utilise le téléphone d’une seule main. La personne peut facilement plier et déplier le combiné et le retourner.

L’appareil est assez grand, certainement plus grand qu’on ne le pensait initialement, et il rappelle les produits phares de Sony Xperia 2019, bien que ces combinés ne se plient pas.

L’écran est doté d’une caméra perforée en haut et le pli n’est pas visible tant que vous n’avez pas plié le combiné. On ne sait pas si du verre recouvre l’écran, mais il n’y a pas de bosses ni de bosses visibles, le genre de signes qui, selon Motorola, sont normaux pour son Razr pliable. Cependant, la vidéo est trop courte et n’offre pas différents angles de cet affichage pliable.

Une fois plié, les deux côtés du combiné semblent se fermer à ras comme un livre, et il n’y a apparemment pas d’espace, comme c’était le cas avec le Galaxy Fold. Ce serait une autre indication que l’écran n’est pas aussi fragile que le Fold. Même ainsi, le combiné sera assez épais une fois plié, ce qui est normal pour tout combiné pliable en ce moment.

À l’extérieur, nous avons un écran secondaire de 1 pouce qui montre l’heure, la date et la durée de vie de la batterie à côté d’un appareil photo à double objectif. Le clip a été enregistré le 31 janvier dans un pays francophone, selon la date indiquée sur les écrans internes et externes.

Enfin, ce prototype Galaxy Z Flip est disponible en violet, qui est l’une des couleurs de lancement attendues pour la nouvelle série pliable.

Samsung dévoilera le Galaxy Z Flip aux côtés du Galaxy S20 le 11 février.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

