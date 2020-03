La vidéo «Space Jam 2» qui présente une fuite présente des camées surprenants de The Mask et plus – .

Le film Space Jam de 1996 avec Michael Jordan est un film emblématique qui devrait avoir une suite avec LeBron James.

Si les choses se déroulent comme prévu, Space Jam 2 sortira en salles au cours de l’été 2021

Une vidéo récemment divulguée révèle que le film très attendu comprendra un certain nombre de camées intrigants tels que The Mask, la star de la NBA Damian Lillard, et plus encore.

Space Jam n’est en aucun cas un film primé, mais le film de 1996 avec Michael Jordan et un assortiment d’autres stars de la NBA est certainement emblématique. Et vu que nous vivons actuellement dans un paysage médiatique où les dirigeants de films sont plus intéressés par les redémarrages et les suites que par le développement de contenu original, il ne devrait pas être aussi surprenant qu’il y aura un deuxième épisode de l’espace bien-aimé -comédie d’action sur le thème bientôt en salles.

Naturellement appelée Space Jam 2, la suite aura LeBron James dans le rôle principal et devrait sortir le 16 juillet de l’année prochaine. Il suffit de dire que Space Jam 2 sera probablement un énorme succès au box-office renforcé par la nostalgie du premier film et la puissance star de LeBron James.

Alors, que pouvons-nous attendre d’une suite qui arrive plus de 20 ans après l’original? Eh bien, les détails de l’intrigue restent un peu flous, mais une vidéo divulguée qui a trouvé son chemin sur Instagram révèle que le film comportera des camées de The Mask, Voldemort, le Joker, et plus encore. En effet, si vous regardez de près, vous pouvez même avoir un aperçu rapide de la méchante sorcière du magicien d’Oz.

Certains de ces camées sont-ils surprenants? Pas du tout. Si quoi que ce soit, nous devrions nous attendre à beaucoup plus de surprises une fois le film sorti étant donné le nombre d’apparitions de célébrités que nous avons vu dans l’original.

Certains des camées confirmés que nous avons vus incluent déjà Klay Thompson des Golden State Warriors, Damian Lillard des Portland Trailblazers, et plus encore.

“La collaboration avec Space Jam est bien plus que juste moi et les Looney Tunes qui se réunissent et font ce film”, a déclaré James dans une interview avec The Hollywood Reporter il y a quelques années. “C’est tellement plus grand. J’aimerais simplement que les enfants comprennent à quel point ils peuvent se sentir autonomes et à quel point ils peuvent être autonomes s’ils n’abandonnent pas simplement leurs rêves. “

Fait intéressant, et pas du tout surprenant, LeBron James a demandé à Warner Brothers de construire une salle de sport sur le terrain afin que la star des Lakers puisse mettre à jour ses compétences pendant le tournage.

