la vidéo sur Instagram étonne les fans, voici les news

Le retour de The House of Paper est désormais proche et les fans pourront enfin découvrir la suite de l’histoire grâce à nouveaux épisodes de la quatrième saison. En attendant la bande-annonce officielle, les hypothèses et indiscrétions sont nombreuses alors que l’intrigue de cette fascinante série a volé le cœur de nombreux amoureux de séries télé.

Au cours des dernières semaines, l’actrice a soulevé le plus de doutes Alba Flores qui dans le casting de la série télévisée espagnole joue le personnage de Nairobi. Les fans ont particulièrement apprécié ce personnage et beaucoup ont été déçus par sa fin lors de la troisième saison. Heureusement, le jeune actrice dans une récente interview, il a révélé que dans ces nouveaux épisodes de nombreux rebondissements sont prévus, également en ce qui concerne son personnage.

la ventilateur ne manquez aucun détail sur l’actualité de cette nouvelle saison et cette fois pour attirer leur attention une vidéo postée par le compte Instagram officiel de la série télévisée espagnole. Voici tous les détails.

Paper House 4 arrive bientôt: de nouveaux indices pour les fans

Le protagoniste de cette vidéo postée ces dernières heures est le provincial Alicia Sierra qu’avec ces mots prévient Le professeur: «Ceci est un message de police pour le professeur, son gang et tous ses fidèles pathétiques. Vos comptes sont toujours en notre possession. Nous avons un contrôle total sur la situation. ”

Le message vidéo s’arrête pendant quelques secondes et immédiatement après avoir vu le visage de Salvador annonçant: «Ceci est un message pour la Résistance. La police a lancé une campagne pour nous discréditer. Ce sont eux qui utilisent la violence comme seule monnaie. Qui ont kidnappé, torturé, molesté nombre d’entre nous. Qui a osé utiliser un enfant comme appât. Ils ne peuvent s’empêcher de mentir, car même s’ils nous ont attaqués avec tout ce qu’ils avaient, ils n’ont rien obtenu. Ne les laissez pas vous tromper. Nous voulons que la vérité sorte. Pour Nairobi. Pour Lisbonne. En vérité. “