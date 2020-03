La vie de TomTom après avoir réussi à vendre des navigateurs

Beaucoup d’entre nous se souviendront de la première décennie de l’an 2000 par l’essor des navigateurs. Ils sont venus pour numériser et révolutionner l’orientation du conducteur à la fois dans les rues et sur les routes. Bien sûr, ils n’étaient pas bon marché et les mises à jour étaient un petit mal de tête.

TomTom était à l’époque l’une des marques les plus performantes. À tel point que peu de gens l’appelaient navigateur et, comme avec l’iPad et les tablettes, le nom général était TomTom, même s’il s’agissait d’un navigateur d’une autre marque donné avec les coupons du journal.

Cependant, comme pour les PDA, leur temps de gloire a été de courte durée et les deux a fini par succomber à l’arrivée du smartphone, qui a intégré ces fonctionnalités et bien d’autres.

Malgré le fait que le marché grand public n’utilise plus de navigateurs externes, ils n’ont pas complètement disparu et sont encore principalement utilisés dans le secteur professionnel. En effet, selon Vincent Martinier – TomTom Communications Manager, il existe toujours un marché pour les navigateurs physiques, et ce sont les professionnels qui se consacrent à la conduite qui sont les plus demandés: motocyclistes, camionneurs, etc. “Nous avons vendu plus de 100 millions d’appareils depuis 2005 et continuons d’en vendre des milliers chaque jour.”

Au niveau matériel, mais la réalité est que TomTom a orienté son modèle économique vers le développement et la commercialisation de services cartographiques et navigation pour d’autres sociétés. Par exemple, les principales marques automobiles ont les services de la société néerlandaise.

«Nos activités sont aujourd’hui organisées autour de deux pôles: le business, avec des technologies de localisation pour les entreprises, où il se démarque navigation qui comprend la plupart des véhicules de marques telles que BMW, Peugeot, Hyundai, Kia, Renault ou Volkswagen; tandis que pour la consommation, nous continuons avec nos navigateurs portables et le développement d’applications plus mobiles. » Déclare pour Hypertextuel Vincent Martinier.

Mais, dans une entreprise qui a démarré si fort dans les produits matériels, comment est le changement vers la commercialisation des services uniquement? Pour TomTom, le volume de services représente déjà 70% des revenus, qui comprend à la fois la technologie de navigation et la conception et le développement de cartes et d’autres types d’informations en temps réel telles que les embouteillages ou de meilleurs itinéraires. Bien qu’ils ne négligent pas la partie consommation, selon les termes de l’entreprise elle-même, L’augmentation de la marge bénéficiaire en 2019 est principalement due à son unité de technologie de localisation.

Cartes: du canot de sauvetage au paquebot

Lorsque les navigateurs physiques ont commencé à connaître une forte baisse des ventes, beaucoup auraient pensé que des entreprises comme Garmin ou TomTom auraient compté leurs heures. Cependant, les deux ont pu réorienter leur avenir dans d’autres domaines liés aux cartes. Le premier est devenu fort dans les vêtements portables principalement pour les athlètes, grâce à ses compétences en géolocalisation. Le second, a vu dans le développement de cartes et la vente à d’autres sociétés un débouché pour devenir fort.

À tous les niveaux de conduite autonome, les véhicules nécessitent l’utilisation de cartes différentes de celles habituelles.

“En 2019, nous investissons plus de 350 millions d’euros dans notre domaine R&D. De plus, la moitié des employés effectuent leur travail dans ce domaine. L’objectif est de pouvoir développer une plate-forme de cartographie entièrement automatisée, où des aspects tels que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique seront essentiels pour améliorer plus rapidement et réduire les coûts. “

L’avenir de TomTom: Huawei et la nouvelle mobilité

Avec le veto établi par le gouvernement américain à Huawei, la compagnie de téléphone chinoise (et de nombreux autres produits) a été obligée de s’engager sur une nouvelle voie sans aller de pair avec Google. En plus de créer un nouveau système d’exploitation, Huawei a déjà une alternative au service de carte. TomTom, qui a déjà de l’expérience après sa relation avec Apple, sera en charge de fournir le système de cartographie et de navigation à Huawei. Grâce aux services mobiles Huawei, les développeurs auront accès au SDK pour créer et intégrer de nouvelles applications. Le kit de cartes est l’un d’entre eux et avec cette annonce, les développeurs pourront accéder aux API TomTom Maps et à ses services de cartographie et de trafic.

Le deuxième aspect dans lequel TomTom espère continuer à croître est avec le nouveau paradigme de la mobilité, conduite principalement par des véhicules électriques et autonomes.

«À tous les niveaux de la conduite autonome, les véhicules nécessitent l’utilisation de cartes sensiblement différentes de celles utilisées pour la navigation par les conducteurs humains. Comme l’intervention du conducteur varie, la carte doit être adaptée pour aider la voiture plus. Nos cartes ont été conçues en incluant des aspects tels que la limite de vitesse, les courbes, l’altitude de la route. » Déclare Hipertextual Andy Marchant, chef de la gestion des produits chez TomTom.

Ce sont précisément ces cartes que la plupart des marques automobiles devront intégrer pour leurs technologies de conduite autonome. Jusqu’en 2025, lorsque la conduite autonome sera plus une réalité qu’une proposition future, TomTom effectue également des tests pratiques avec son propre véhicule entièrement autonome.

Le deuxième point qui touche la majorité des conducteurs sensibilisés à l’environnement et engagés dans la mobilité électrique, est l’anxiété produite par l’autonomie limitée de la grande majorité des véhicules. Pour cette raison, TomTom met accent particulier sur le développement de cartes avec autant d’informations que possible sur les points de recharge, des données importantes telles que le type de cargaison, les heures d’ouverture, les méthodes de paiement. Dans sa seule base de données, il dispose déjà de plus de 300 000 points de charge électrique pour réduire cette anxiété.

