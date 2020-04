la vie sans google n’est pas la meilleure vie

Traditionnellement La gamme Huawei Lite a donné de très bons résultats à la société chinoise. Cependant, cette version de la nouvelle série P40 est la première à sortir sans les services Google. Bien que l’entreprise s’assure que l’expérience ne doit pas être pire et propose des alternatives pour profiter de la plupart des applications présentes sur le Google Play Store, ce n’est pas si simple et l’utilisateur devra s’adapter à la nouvelle situation s’il souhaite continuer à utiliser son téléphone. Huawei.

Lorsque nous sortons le Huawei P40 Lite de la boîte, La première chose que nous observons est un design conservateur par rapport au reste des paris de la compétition. La face avant a de petits cadres, le module photographique a une forme carrée et est situé dans le coin supérieur gauche, etc. En ce qui concerne la taille, le P40 Lite est légèrement plus grand que son prédécesseur, bien que l’augmentation ne soit pas excessive.

En ce qui concerne la construction, Le P40 Lite semble moins cher que les autres produits concurrents. Cela se remarque dans des détails tels que la façon dont la vitre avant et le revêtement de la zone arrière fusionnent avec le cadre latéral, ce qui est plus brutal que dans d’autres modèles de la même marque tels que le Huawei Nova 5T ou le Mi 9T de Xiaomi.

Sur le devant vous pouvez voir comment Huawei a décidé d’opter pour le forage en haut, ce qui résout le placement de la caméra avant. Une ressource que nous avons déjà vue dans d’autres téléphones haut de gamme, que Huawei apporte au milieu de gamme et qui permet de réduire plus que d’autres options le degré d’intrusion, comme l’encoche en forme de goutte.

Quant à la biométrie, Le nouveau Huawei P40 Lite dispose d’un lecteur physique situé sur le côté du téléphone, au lieu de le placer sous l’écran. Son fonctionnement est rapide et précis, bien que, compte tenu de son emplacement, il existe des situations dans lesquelles il peut être plus difficile d’appuyer que les lecteurs sous l’écran d’autres modèles.

Le P40 Lite monte un écran de 6,44 pouces avec la technologie LCD et une résolution Full HD +, un panneau qui ne surpasse pas beaucoup de modèles concurrents si l’on regarde sa gamme de prix. Le Xiaomi Mi 9T, par exemple, intègre un panneau AMOLED qui offre une meilleure expérience dans divers domaines, surtout en ce qui concerne le contraste et les tons sombres. A cela il faut ajouter, en plus, que le calibrage par défaut sature les couleurs en excès, ce qui peut conduire l’utilisateur à retoucher des photos par erreur, par exemple. Ce dernier peut être modifié dans la section des paramètres, mais il serait préférable que les paramètres par défaut soient plus neutres.

À l’intérieur, Le Huawei P40 Lite utilise le processeur fabriqué par l’entreprise, le Kirin 810 de HiSilicon. Après avoir effectué divers tests, nous avons vérifié que les performances de son GPU étaient légèrement supérieures à celles du Snapdragon 730 du Xiaomi Mi 9T, du MediaTek Helio G90T du Redmi Note 8 Pro et de l’Exynos 9611 du Galaxy A51. En fait, la seule exception à cet égard est le Huawei Nova 5T, avec le SoC Kirin 980 présent dans des équipements haut de gamme tels que le P30 Pro.

Cette excellente performance se reflète également dans l’utilisation quotidienne. Pendant le temps que nous l’avons testé, le téléphone s’est comporté positivement même lors de l’exécution d’applications exigeantes.

Le Kirin 810 SoC du Huawei P40 Lite offre de très bonnes performances dans un large éventail de situations.

Quant au stockage, la configuration la plus basique du Huawei P40 Lite commence à partir des 128 Go, un montant non négligeable si l’on considère non seulement les appareils de sa gamme, mais encore plus. De plus, le téléphone permet, comme d’habitude, d’étendre la mémoire à l’aide de mémoires amovibles au format NM. Cependant, il aurait été plus judicieux d’incorporer une fente pour carte microSD, qui offre une plus grande flexibilité et des prix plus bas.

Huawei est peut-être l’une des sociétés qui a fonctionné le plus longtemps et avec le plus de succès, a promu l’amélioration de l’autonomie et des systèmes de recharge rapide. Dans le cas du Huawei P40 Lite, la batterie a une capacité de 4200 mAh, ce qui, avec les algorithmes de gestion de l’énergie, signifie que l’utilisateur peut dire au revoir à l’utilisation du chargeur même les jours les plus exigeants.

Mais le point de différenciation à cet égard est le système de charge rapide, qui injecte jusqu’à 40 W de puissance et permet d’atteindre un niveau de batterie assez élevé en moins d’une heure, ce qui bat des équipements encore plus chers, comme le Galaxy S20 ou l’iPhone 11 Pro.

Une chambre à solvant

Le milieu de gamme se resserre en termes de bons résultats photographiques. Les fabricants les plus importants accordent beaucoup d’importance à ce domaine, offrant de meilleurs avantages au niveau logiciel et matériel. En ce sens, le Huawei P40 Lite fonctionne en ligne avec le reste des concurrents.

Le P40 Lite intègre un module photographique principal composé de quatre capteurs différents: un principal, un grand angle, un macro capteur et un capteur de profondeur. Dans cette configuration, il manque un téléobjectif physique qui vous permet de zoomer sans recourir au recadrage numérique (comme c’est le cas actuellement) et, en plus, offre la possibilité de filmer avec une focale équivalente à 50 mm.

En général, les résultats obtenus avec le P40 Lite sont bons, surtout dans des conditions d’éclairage défavorables.

Le capteur principal a une résolution de 48 mégapixelsMais sa véritable valeur réside dans la technologie de regroupement de pixels, qui combine les informations quatre pixels en un et transforme une image initiale de 48 mégapixels en une image finale de 12 avec une meilleure luminosité.

En général, les résultats obtenus avec le P40 Lite sont bons, en particulier dans des conditions d’éclairage défavorables, où il fonctionne mieux que des équipements tels que le Mi 9T. Le jour, cependant, il y a une certaine marge d’amélioration dans l’interprétation des couleurs, la netteté et dans le traitement des textures, trois aspects dans lesquels le modèle Xiaomi fait généralement un meilleur travail.

Quant au mode portrait, le P40 Lite utilise une caméra de profondeur (qui n’est pas de type ToF). Après plusieurs jours d’utilisation et de test, la conclusion est qu’il n’est pas toujours correct avec le flou et parfois il fait des erreurs assez visibles. De plus, il applique une série d’ajustements qui adoucissent excessivement la peau.

La vie sans Google

Source: Unsplash

En raison du veto imposé par le gouvernement des États-Unis, le Huawei P40 Lite ne propose pas de services Google (Google Mobile Services). Cela signifie que ni Gmail, ni Google Maps, ni le Play Store ne sont disponibles – et ne peuvent pas être officiellement installés – sur cet ordinateur. En remplacement, Huawei propose une boutique baptisée AppGallery, qui, bien qu’elle ait nativement des applications telles qu’Amazon Prime Video, TikTok ou Tinder, manque d’autres de grande popularité telles que Whatsapp, Netflix ou Instagram.

Aujourd’hui, il existe des méthodes alternatives pour obtenir ces applications, telles que l’utilitaire Phone Clone pour transférer des applications de l’ancien téléphone ou télécharger des fichiers APK à partir de référentiels tiers. Cependant, aucun de ces chemins ne constitue une solution sûre et durable. Les choses que nous avons désormais internalisées (telles que les mises à jour automatiques, la sécurité des téléchargements ou la confidentialité des données) ne seraient pas garanties avec la plupart de ces méthodes.

conclusion

Recommander le Huawei P40 Lite, compte tenu de la situation avec les services Google, c’est pratiquement impossible. Il ne sert à rien d’avoir une excellente autonomie ou un processeur très puissant si les applications et jeux les plus populaires sur le marché ne sont pas là pour serrer cette capacité. Et la même chose pourrait être dite pour votre appareil photo: il est inutile que le mode nuit fonctionne bien si les réseaux sociaux comme Instagram ne sont pas compatibles – du moins pour le moment – avec cet équipement.

Demain, si l’AppGallery évolue suffisamment ou si le conflit avec les États-Unis est résolu, la situation sera très différente. Mais, au moins pour le moment, il est plus sage de consulter les catalogues de la concurrence et d’investir l’argent dans un produit qui apporte des services Google qui dominent actuellement en Europe.