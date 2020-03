La ville de Seattle dévoile une carte en ligne pour mettre en évidence les options de plats à emporter et de livraison – .

La nouvelle carte de la ville de Seattle met en évidence les services de livraison et de plats à emporter. (Image de la ville de Seattle)

Alors que les résidents continuent de lutter contre les effets du coronavirus, la ville de Seattle espère alléger une partie de ce fardeau en connectant les habitants aux entreprises essayant de survivre dans le climat actuel.

La mairesse Jenny Durkan a dévoilé lundi la nouvelle carte #SupportSeattleSmallBiz, qui aide les résidents à trouver des restaurants, des bars et des cafés offrant des services de livraison ou de plats à emporter. En plus des coordonnées, la carte fournit également des liens vers des services de livraison tiers tels que Uber Eats, DoorDash et Caviar.

L’État et le comté de King ont émis des ordonnances plus tôt en mars interdisant les repas en personne. Les établissements alimentaires peuvent toujours offrir la livraison ou les plats à emporter.

De nombreuses petites entreprises et travailleurs remarquent déjà un impact dramatique, avec environ 40% de tous les emplois dans les comtés de King, Pierce et Snohomish qui devraient réduire les salaires ou faire l’objet de licenciements temporaires, selon une étude du Business Health Trust, un organisme sans but lucratif qui aide les entreprises de Washington créer des programmes d’avantages sociaux qui attirent les talents.

Durkan espère que la nouvelle carte interactive vous aidera. «À la ville, nous faisons tout ce que nous pouvons localement pour soutenir nos petites entreprises pendant ce moment sans précédent de l’histoire», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les propriétaires de restaurants, de bars, de cafés et de brasseries qui saisissent leurs informations dans un bref sondage verront leur entreprise apparaître sur la carte interactive en quelques minutes, ont déclaré des responsables. Si vous souhaitez ajouter votre entreprise à la carte, contactez la ville de Seattle à supportsmallbiz@seattle.gov.

Les résidents peuvent également publier des photos et des vidéos de leurs lieux de restauration préférés qui offrent des options à emporter en marquant @SeattleEconomy sur leurs plateformes de médias sociaux. Le personnel de la ville ajoutera ensuite ces emplacements à la carte.

Seattle Information Technology a créé la carte, tandis que le personnel de la ville de Seattle s’est associé aux dirigeants locaux et aux propriétaires de petites entreprises pour ajouter des informations.