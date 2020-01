La vision de l’avenir de BMW est le rêve d’un conducteur paresseux devenu réalité

Tous les grands constructeurs automobiles utilisent CES 2020 pour démontrer leur dernière technologie de conduite autonome, mais BMW va encore plus loin en introduisant des commandes activées en utilisant uniquement votre regard, ainsi que des chaises longues en peluche pour vous détendre pendant que la voiture fait le travail.

L’année dernière, nous avons pu découvrir l’interaction naturelle de BMW – une interface qui vous permet de contrôler des fonctionnalités telles que le toit ouvrant et les fenêtres de la voiture avec de simples gestes de la main, et d’exiger des informations sur votre environnement en pointant les emplacements à travers les fenêtres. Cela a bien fonctionné (même si tous les points étaient un peu grossiers).

La société a maintenant poussé cette idée un peu plus loin, éliminant ainsi la nécessité de même lever le petit doigt. La nouvelle interface utilise le suivi du regard pour déterminer où vous regardez et fournir un contexte pour les instructions vocales.

Par exemple, il peut indiquer si vous regardez un autre passager dans la voiture, un restaurant à l’extérieur ou une partie de l’intérieur de la voiture. L’objectif est de rendre l’interaction avec le véhicule plus naturelle et de parler à une personne plutôt qu’à une machine.

Allongez-vous et détendez-vous

Au CES, BMW a présenté cette nouvelle interface dans une cabine au concept spécial appelée BMW i Interaction EASE. Ce concept se concentre uniquement sur l’intérieur de la voiture (l’extérieur est très abstrait) et montre à quel point la conduite peut être confortable une fois que tout le monde est passager.

Chaque siège ordinaire a été remplacé par une chaise longue ZeroG, qui peut être inclinée jusqu’à 60 degrés tout en vous protégeant en cas d’accident.

Vue aérienne de la cabine du concept BMW i Interaction EASE (Crédit image: BMW)

Cela ressemble à de la science-fiction (ou peut-être une chirurgie dentaire particulièrement luxueuse), mais BMW a déjà équipé trois modèles BMW X7 avec les nouveaux sièges, et la société dit qu’ils seront prêts pour les véhicules de production dans quelques années.

BMW a également apporté 20 voitures avec la suite urbaine BMW i3 à Las Vegas pour le CES afin de donner aux visiteurs un avant-goût du luxe. Ce sont des voitures de série BMW i3 de série qui ont été entièrement réaménagées “pour recréer l’ambiance d’un boutique-hôtel”.

Tout sauf le siège du conducteur et le tableau de bord dans chaque voiture a été remplacé “pour créer un espace accueillant avec un facteur de bien-être élevé dans lequel passer du temps – l’endroit idéal pour se détendre, profiter du divertissement dans la voiture ou se concentrer sur le travail dans un cadre décontracté -back setting “.

Ces voitures ne sont pas réellement autonomes (BMW a employé des chauffeurs pour les emmener autour de Vegas) mais l’effet est à peu près le même. Ne vous attendez pas à ce que le conducteur sache ce que vous voulez dire lorsque vous commencez à parler au toit ouvrant.

