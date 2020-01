la vitesse ne sera pas supérieure à 4G avec les fréquences les plus basses

Nous savons que le 5G arrivera bientôt sur tous les marchés de la planète. En Italie, la connexion haut débit de Tim, Wind 3, Vodafone, Iliad arrive et de nombreux utilisateurs sont ravis d’essayer le meilleur réseau de tous les temps. Grâce à la latence zéro, au très haut débit et à l’hyper-connectivité entre les appareils, il sera possible de développer le monde de demain en s’appuyant sur Maison intelligente et Smart Cities.

Nous n’avons pas parlé d’autre chose depuis des mois et de plus en plus sont les conférences et événements que le opérateurs et moi fournisseurs Les Italiens s’organisent sur le territoire pour faire connaître le potentiel de la nouvelle connexion aux futurs consommateurs. Cependant, il y a un aspect qui a toujours été négligé jusqu’à présent et dont on n’a pas suffisamment parlé: la vitesse de nouvelle norme pour les télécommunications.

La vitesse de la 5G ne sera pas toujours la même

L’opérateur téléphonique américain est intervenu sur le réseau 5G et sur la vitesse T-Mobile. C’est précisément ce fournisseur qui accuse le rival Verizon pour ne pas avoir une véritable couverture pour le nouveau réseau

En réponse, AD de l’opérateur accusé a répondu que la nouvelle connexion sera ultra-rapide mais uniquement lorsqu’elle reposera sur des ondes millimétriques se déplaçant à des fréquences supérieures à 30 GHz.

Pour les non-initiés, la nouvelle norme ne sera pas toujours la même: s’appuyant sur trois ondes différentes pour couvrir les différents scénarios de la vie quotidienne, il faut considérer que vous ne pouvez pas avoir le même résultat avec les trois radiofréquences.

sur bandes inférieures vous en remarquerez un vitesse réduite, très similaire à celui de la 4G. Pourquoi cela se produit-il? La fréquence d’une vague est plus élevée et plus rapide lorsqu’elle se trouve sans obstacles (tels que des bâtiments, des bâtiments, des murs). Selon l’opérateur, il y aura plus de cellules dans les zones à forte densité de population précisément pour éviter une mauvaise qualité du signal. À la campagne jeà la place, le classique est supposé Couverture 4G.