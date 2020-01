La VR et la RA augmenteront le PIB des Émirats arabes unis de 1% et ajouteront 4,1 milliards de dollars à l’économie d’ici 2030

La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) sont attendues contribuer 4,1 milliards de dollars à l’économie des EAU, une augmentation de 1% du PIB d’ici 2030, et aura également un impact significatif sur l’emploi dans le pays.

Selon un rapport de PwC Middle East, la majorité de la contribution à l’économie des EAU proviendra de la RA (2,8 milliards de dollars), la VR fournissant 1,3 milliard de dollars.

De plus, les technologies bénéficieront à toutes les industries, notamment dans les secteurs de la santé et du commerce de détail aux EAU et créeront plus de 40 000 emplois dans le pays.

L’année dernière, le ministère de la Santé et de la prévention des EAU a annoncé son intention d’introduire la réadaptation VR en physiothérapie pour les patients victimes d’AVC, les patients souffrant de troubles de l’équilibre et les enfants souffrant de troubles du développement, de paralysie cérébrale et de syndrome de Parkinson.

Dubai Water and Electricity (Dewa) et Dubai Customs intègrent ces technologies pour transformer l’expérience de leurs clients et employés tandis que les ingénieurs et techniciens de Dewa utilisent des casques et des lunettes intelligents pour rester en contact rapide les uns avec les autres pour effectuer les réparations.

Ali Al Hosseini, Chief Digital Officer chez PwC Middle East, a déclaré que Le Moyen-Orient se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins car il subit une transformation unique et le choix de la voie de l’adoption précoce des technologies aura des implications considérables pour les entreprises, la société et l’économie de la région dans son ensemble.

«Aucun endroit n’illustre cette volonté d’innovation et d’ouverture à changer mieux que les EAU. Alors que la technologie AR et VR arrive enfin à maturité, nous nous attendons à ce que les deux contribuent à stimuler l’économie des EAU de manière significative – les technologies amélioreront le fonctionnement des organisations dans le pays, permettront une transition en douceur vers des processus plus efficaces, et le plus important de tous – éduquer les gens plus efficacement et générer des expériences utilisateur incroyables », a-t-il déclaré.

Le secteur de la santé sera le plus gros contributeur

À l’échelle mondiale, la réalité augmentée et la réalité virtuelle devraient contribuer à hauteur de 1,5 milliard de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030 et entraîner une augmentation significative de la contribution actuelle au PIB mondial de 46,4 milliards de dollars.

Sur les deux technologies, la RA continuera de fournir les plus grands avantages au PIB mondial jusqu’en 2030, représentant 1 milliard de dollars sur les 1,5 million de dollars.

La Finlande (7 milliards de dollars), l’Allemagne (103 milliards de dollars) et le Royaume-Uni (69,3 milliards de dollars) devraient connaître les plus fortes augmentations en pourcentage du PIB d’ici 2030 avec des contributions de 2,64%, 2,46% et 2,44% respectivement.

Le secteur de la santé augmentera de 350,9 milliards de dollars le PIB mondial, tandis que l’utilisation de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le secteur de la vente au détail et de la consommation augmentera de 204 milliards de dollars et le développement de produits et de services augmentera de 359,4 milliards de dollars le PIB mondial d’ici 2030.

«La réalité augmentée et la réalité virtuelle transforment le monde dans lequel nous vivons et nous n’avons vu qu’une fraction de ce qui est possible. Ces technologies peuvent offrir des expériences pas comme les autres et feront prospérer les entreprises avec la bonne adoption », a déclaré Richard Boxshall, économiste principal chez PwC Middle East.