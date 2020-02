La VRAIE raison pour laquelle la veuve noire est traquée

Marvel vient de révéler la vraie raison Veuve noire est désormais le plus recherché au monde. Le film Black Widow se déroule au lendemain de Captain America: Civil War, et il voit Natasha Romanoff en fuite des autorités du monde. Bien que Black Widow ait initialement signé les accords de Sokovia, elle a changé de camp pendant la tristement célèbre bataille de l’aéroport et a aidé Steve Rogers et le soldat d’hiver à s’échapper. Tony Stark l’a avertie honnêtement qu’il avait dénoncé ses actions et elle a été forcée de fuir avant d’être arrêtée et emprisonnée dans le radeau.

Ironiquement, bien que Black Widow soit une super-espionne, elle s’est révélée plus vulnérable que tous les autres Avengers. Steve Rogers a trouvé un allié utile dans Black Panther et avait rapidement brisé ses alliés du radeau, mais Natasha n’avait aucune raison de soupçonner que Captain America travaillait secrètement avec Wakanda. Les bandes-annonces de Black Widow ont suggéré que Thunderbolt Ross et ses forces se sont rapidement retrouvés sur la piste de Natasha, la forçant à se tourner vers sa “famille” d’origine de l’ex Black Widows.

Marvel Comics a tendance à publier des bandes dessinées officielles “Prelude” sur chaque film, et cette semaine a vu la sortie de Black Widow Prelude # 2. Il s’agit essentiellement d’un récapitulatif de l’histoire du MCU de Black Widow à ce jour, Thunderbolt Ross tentant de persuader le Conseil de sécurité mondial de donner la priorité à Natasha Romanoff comme cible. Pendant la conversation, Ross fait allusion à la vraie raison pour laquelle il veut Black Widow; il pense qu’il peut l’utiliser pour se rendre chez Nick Fury. “Elle était également alliée avec Nick Fury dans des circonstances très douteuses”, fait remarquer Ross. “Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, depuis que Romanoff est allé devant le Congrès et a détruit le SHIELD, Fury a laissé tomber la carte.”

Le commentaire de Ross est particulièrement intéressant parce que Fury a simulé sa propre mort dans Captain America: The Winter Soldier, et a travaillé en secret comme agent indépendant pendant les prochaines années. Il est raisonnable de supposer que Ross a appris que Fury était toujours en vie après Avengers: Age of Ultron, lorsque Fury a commandé un hélicarrier doté d’un personnel complet dans la bataille de Sokovia afin de sauver des civils; il y aura eu trop de témoignages oculaires de la présence de Fury, et War Machine savait certainement que Fury était en charge. Rhodey est un soldat fidèle qui respecte la chaîne de commandement et aurait sans aucun doute mentionné Fury dans son compte rendu.

Cela, à son tour, aide à expliquer l’attitude antagoniste de Ross envers les Avengers. La chute de SHIELD dans Captain America: The Winter Soldier a été l’un des événements les plus importants de l’histoire du MCU, et Ross a de bonnes raisons de douter des comptes des Avengers. De plus, il craint naturellement qu’un canon lâche avec les connaissances, l’expérience et les ressources de Nick Fury fasse son propre truc. Ross croit vraisemblablement qu’il existe un lien entre Fury et les Avengers, et considère l’héliporteur lors de la bataille de Sokovie comme une preuve. Il considérera Natasha Romanoff, l’une des meilleures de Fury, comme le lien évident. De l’avis de Ross, faire venir Black Widow pourrait potentiellement révéler un complot international majeur – faisant de Natasha une priorité beaucoup plus importante que même Steve Rogers.

