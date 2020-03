La WWDC risque d’être annulée en raison d’un coronavirus

Au cours des dernières semaines de nombreuses entreprises ont annulé leurs événements, forçant les organisateurs de foires comme Mobile World Congress et le Salon international de l’automobile de Genève pour annuler complètement tous les programmes. Cependant, comme nous le savons tous, mars est synonyme de WWDC, le plus grand Événement Apple entièrement dédié aux développeurs. Comme il fallait s’y attendre, vu l’aggravation de la situation Coronavirus aux États-Unis d’Amérique, le Département de la santé publique de Santa Clara, le comté dans lequel se trouve le siège social de Cupertino, a demandé à annuler et reporter tous les événements prévus. En fait, la note publiée publiquement se lit comme suit: “en ce moment, nous recommandons de reporter ou d’annuler les réunions de masse et les grands événements communautaires dans lesquels un grand nombre de personnes se trouvent à une courte distance les unes des autres”. Nous trouvons ci-dessous plus de détails à ce sujet.

Apple et Coronavirus: la WWDC 2020 risque d’être annulée

Pendant des années, pendant la période désignée pour la WWDC, Apple accueille des milliers de développeurs à son siège social de tous les coins de la planète. Cependant, comme nous pouvons facilement l’imaginer, cette année La conférence mondiale d’Apple devrait être reportée, sinon être réellement annulé, à cause de la peur Covid-19.

Néanmoins, à ce jour, Apple n’est pas encore déséquilibré sur la question et, en fait, La WWDC reste confirmée pour le moment. Les rumeurs de couloirs, cependant, semblent confirmer une annonce imminente d’Apple concernant l’annulation de l’événement, en particulier après la récente décision de Google d’annuler les E / S 2020. Restez connecté pour plus d’informations à ce sujet.