La Xbox Series S coûtera 300 euros: 4 TFLOP de puissance

La Xbox Series X a concentré tout l’intérêt des médias, mais il ne faut pas oublier Xbox Series S, une console de nouvelle génération qui partagera cette importance et qui pourrait devenir l’option la plus populaire grâce à son prix de vente plus bas.

Dans le cas où quelqu’un est perdu, nous mettons un peu de contexte. Lorsque la fuite d’informations sur la Xbox Series X a commencé, nous avons vu plusieurs sources qui tenaient pour acquise l’existence de deux versions, un de plus faible puissance appelé «Lockhart» et un autre beaucoup plus puissant connu sous le nom de «Anaconda». Ces noms de code seraient rejetés au profit de la Xbox Series S (“Lockhart”) et de la Xbox Series X (“Anaconda”).

Eh bien, plusieurs sources disent que Microsoft prévoit de publier les deux versions simultanément et cela se positionnera dans une fourchette de prix très différente pour toucher un plus grand nombre d’utilisateurs. En théorie, la Xbox Series S sera autour 300 euros, tandis que la Xbox Series X devrait être à peu près 500 euros, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il se retrouve 600 euros

La Xbox Series S aura moins de puissance brute, mais elle surpassera la Xbox One X

Je sais que c’était le doute que beaucoup de nos lecteurs avaient, si la Xbox Series S pouvait battre la Xbox One X, et la réponse est un oui retentissant. Nous devons garder à l’esprit que, bien que le premier ait 4 TFLOP et le second 6 TFLOP les deux sont encadrés dans différentes générations et utilisent des composants très différents.

Xbox One X possède un GPU basé sur l’architecture GCN d’AMD, un processeur Jaguar très ancien et faible avec un IPC très faible, utilise un disque dur et dispose de 12 Go de GDDR5. Par contre, la Xbox Series S sera livrée avec un GPU RDNA 2 La prochaine génération qui accélérera le lancer de rayons par le matériel, utilisera un Processeur Zen 2, dont le CIP rend hommage à Jaguar, ajoutera 12 Go de GDDR6 et aura un SSD haute performance.

Cette description simple illustre la réalité que nous avons commentée à d’autres occasions, et c’est que Les TFLOP ne sont pas tout, et quand on parle de consoles beaucoup moins. Il existe d’autres éléments très importants qui, s’ils ne sont pas correctement équilibrés, créeront un énorme goulot d’étranglement. Dans le cas de la génération actuelle, ledit goulot d’étranglement était dans le processeur, une puce qui a un IPC au niveau de la série Intel Atom.

L’idée que Microsoft lance deux consoles de nouvelle génération a beaucoup de sens, car elle lui permet non seulement d’atteindre un public plus large, mais lui permet également faire face à un éventuel double lancement par Sony (PS5 et PS5 Pro).

En apprenant que Microsoft partagera bientôt les détails de Lockhart pour la première fois.

Devrait donner un aperçu de l’approche multi-Sku de la Xbox pour la prochaine génération.

Rappelez-vous, cette console avec 4TF Navi GPU et Zen CPU est un modèle d’entrée de gamme et globalement meilleur que X1-X aujourd’hui. Environ 300 $. #xbox pic.twitter.com/7I8BvurWfP

– DEALER (@Dealer_Gaming) 5 mars 2020