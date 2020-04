La Xbox Series S est vue dans un beau design conceptuel

Microsoft était très clair à l’époque, la Xbox Series X n’est qu’une console de plus dans la famille Xbox, un commentaire qui a renforcé les rumeurs qui pointent vers le lancement possible d’une Xbox Series S, une console qui sera une version moins chère et moins puissante de celui-ci.

L’idée de créer une Xbox Series S prend tout son sens, en particulier si l’augmentation significative des prix est confirmée sur Xbox Series X que nous avons souligné récemment dans cet article. Augmenter, avant même son lancement, la possibilité de vendre une nouvelle console sous un modèle de financement est quelque chose de surprenant qui a cependant une signification simple et claire: elle n’aura pas un prix “abordable” pour que la majorité des utilisateurs puissent l’assumer du coup, c’est-à-dire en un seul versement.

Tout cela a alimenté la spéculation sur le prix possible que la Xbox Series X pourrait avoir. Il n’y a pas d’accord, et il n’y en aura pas tant que Microsoft n’aura pas confirmé le prix, mais Je pense que ça n’a pas de sens de penser à 400 euros et que l’on devrait commencer à accepter que ladite console pourrait parfaitement coûter 600 euros, peut-être même un peu plus.

La Xbox Series S serait le salut pour les utilisateurs avec un budget inférieur

Cette console aura une configuration matérielle plus humble que la Xbox Series X, mais ce sera un système de nouvelle génération dans tous les sens, et donc il pourra déplacer sans problème tous les jeux qui atteignent la console.

Contrairement à la Xbox Series X, qui a un pouvoir de 12 TFLOP, La Xbox Series S sera disponible 4 TFLOP. Je sais ce que tu penses, qui sera Moins de 6 TFLOP Xbox One XEt oui, c’est vrai, mais c’est que comme nous vous l’avons déjà expliqué à plusieurs reprises, le discours des téraflops ne définit pas complètement un système, il n’est qu’une partie de la réalité de ce système.

La Xbox Series S aura un processeur beaucoup plus puissant que la Xbox One X, il aura plus de mémoire et une bande passante plus élevée, il aura un SSD et il aura également un GPU nouvelle génération plus avancé et compatible avec les dernières technologies de l’industrie, allant du lancer de rayons accéléré par matériel au shader à débit variable.

En raison de sa puissance réduite, Microsoft n’aura pas besoin d’un châssis aussi grand que celui que nous avons vu dans la Xbox Series X et pourra intégrer la Xbox Series S dans un espace beaucoup plus petit. Dans l’image de couverture, nous voyons un design conceptuel très bien exécuté, à tel point que je pense que le géant de Redmond pourrait facilement le suivre pour intégrer les composants de la Xbox Series S.

Spécifications, prix et date de sortie possibles pour la Xbox Series S

Microsoft maintient un secret absolu concernant la Xbox Series S, mais la chose la plus logique serait de faire un lancement simultané avec la Xbox Series X plus tard cette année, puisque de cette façon, les utilisateurs auraient la possibilité de faire le saut vers la nouvelle génération de consoles sans que le prix élevé de la seconde ne soit un problème.

En ce qui concerne les spécifications, nous pouvons supposer que la Xbox Series S aura un processeur Zen à huit cœurs et un GPU Radeon RDNA 2 avec une puissance de 4 TFLOP. Nous avons des doutes sur la mémoire intégrée, mais en principe il y a deux grandes options: vous pourriez avoir 16 Go de GDDR6 ou avec 12 Go de GDDR6. L’unité de stockage sera un SSD haute performance d’une capacité comprise entre 512 Go et 1 To.

Il est important de noter que cette réduction au niveau du matériel aura des conséquences importantes au niveau de la structure interne, c’est-à-dire que la Xbox Series S n’aura pas besoin d’un système de refroidissement aussi complexe que la Xbox Series X. Ceci, combiné au moindre coût des composants de Xbox Series S, devrait suffire pour positionner cette console dans le strip qui va de 300 à 400 euros.