La Xbox Series X a été un succès et dépasse la PS5, déclare Phil Spencer

Dans une récente interview, le chef de la division Xbox, Phil Spencer, a confirmé que est satisfait de la Xbox Series X. Le manager estime non seulement qu’ils ont fait un excellent travail avec le choix des composants et avec toute la formation technologique et l’ingénierie logicielle, mais après avoir connu la configuration et les clés de la PS5, il est encore plus sûr qu’ils ont réussi.

En lisant entre les lignes, nous pouvons montrer clairement que l’exécutif Faites confiance à la supériorité de la Xbox Series X sur PS5, et pas seulement d’un point de vue technique, c’est-à-dire en termes de puissance brute, mais aussi en termes d’écosystème logiciel, de services et de rétrocompatibilité. En ce sens, nous devons nous rappeler que Microsoft offre une valeur très solide via Xbox Live Gold et Game Pass, et que la compatibilité descendante de la Xbox Series X sera, en théorie, complète, c’est-à-dire qu’elle ne se limitera pas à des jeux spécifiques comme PS5.

On pourrait penser que Phil Spencer a fait une démonstration excessive de son ego, mais rien n’est plus éloigné de la réalité. Dans l’interview, que vous trouverez dans la vidéo ci-jointe, l’exécutif reconnaît que Xbox One n’a pas été à la hauteur et assumer ouvertement et parler de toutes les erreurs qu’ils ont faites dans la génération actuelle.

Quant à la PS5 pour Spencer, la plus intéressante a été le SSD et la puce audio Tempest, deux composants qui font une différence importante, mais qui à son avis ne suffisent pas à placer ladite console au dessus de la Xbox Series X.

Je veux dire

La Xbox Series X prend les devants, mais les choses pourraient changer dans la pratique

Gardez à l’esprit que toutes les évaluations que nous faisons en ce moment sont en cours sur une base théoriquec’est-à-dire sur papier. Nous avons déjà fait une comparaison grossière avec la Xbox Series X et la PS5 et nous avons vu que la première est plus puissante, grâce à la stabilité de ses fréquences et de son GPU, qui a un plus grand nombre d’UC actives (unités de calcul).

C’est bien d’avoir un système plus puissant sur le papier, mais ce qui va vraiment définir les deux systèmes va être des jeux, et dans ce sens, eLe travail des développeurs et l’exclusivité ils vont jouer un rôle fondamental. Il n’est pas utile d’avoir une console capable d’offrir de grandes performances si vous ne recevez pas de jeux intéressants capables d’exploiter cette puissance.

Microsoft a un important compte en attente à cet égard qui a été traîné depuis le lancement de Xbox One, une console qui a été loin derrière la PS4 dans les jeux exclusifs, et qu’elle a subi des annulations flagrantes qui n’ont fait que lui faire du mal notamment (rappelez-vous ce qui s’est passé avec Scalebound, par exemple). Nous imaginons que l’entreprise a appris sa leçon et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour s’améliorer et devenir plus compétitive.

Le lancement de Xbox Series X et PS5 est prévu pour la fin de cette année (novembre-décembre). Les deux consoles seront au prix de entre 400 et 500 euros, selon les dernières rumeurs.