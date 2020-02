La Xbox Series X à l’E3 2020 sera encore plus excitante que nous ne le pensions – .

Que Microsoft révèle ou non la Xbox de nouvelle génération avant l’E3 2020, nous pouvons au moins nous attendre à un spectacle massif de la part de la société lors de l’événement commercial de cet été. Non seulement ce sera probablement la première fois que la presse et le grand public pourront mettre la main sur la Xbox Series X, mais Sony a déjà confirmé qu’il saute la série cette année, ce qui signifie que Microsoft aura toutes les ondes à lui-même.

Sans surprise, le patron de Xbox, Phil Spencer, veut profiter pleinement de l’absence de Sony cet été.

Répondant à un fan sur Twitter, Spencer a révélé que lui et son équipe avaient eu une réunion pour parler de leurs plans pour l’E3 2020 à la Saint-Valentin, puis ont réitéré à quel point le point de presse sera excitant:

. @ OriTheGame est spécial, lisant des notes internes de personnes jouant, un autre jeu étonnant de Moon. La prochaine réunion de l’E3 est aujourd’hui, des tonnes de sujets de discussion d’ici à E3 et un portefeuille complet de jeux XGS pour E3. @aarongreenberg travaille. Les années de lancement de la console sont tout simplement spéciales.

– Phil Spencer (@ XboxP3) 14 février 2020

XGS, bien sûr, signifie Xbox Game Studios, qui est le bras de publication et de développement de jeux de l’équipe Xbox. Avec la Xbox Series X à quelques mois de sa sortie, nous avons toujours supposé que l’E3 2020 serait l’événement où nous verrions la plupart des titres de la fenêtre de lancement pour la première fois, mais le tweet de Spencer le confirme. Même si Sony abandonne l’E3, il devrait toujours être rempli de nouvelles et d’annonces concernant la prochaine génération.

Quant à la révélation complète de la nouvelle Xbox, nous n’aurons probablement pas à attendre jusqu’en juin pour plus d’informations. Le 1er janvier, le rédacteur en chef de The Verge, Tom Warren, a déclaré de manière assez définitive dans un fil de discussion sur ResetEra qu’une révélation complète arriverait «avant l’E3». Cela semblait évident à l’époque, mais comme nous arrivons fin février avec à peine un coup d’œil de Sony ou de Microsoft, certains joueurs commençaient à s’inquiéter.

Nous ne savons toujours pas combien de temps nous devrons attendre pour voir tout ce que la Xbox Series X a à offrir, mais la bonne nouvelle pour les fans de Xbox est qu’une suite très attendue arrivera sur Xbox One dans quelques semaines . Comme Spencer y a fait allusion dans son tweet, Ori and the Will of the Wisps sera lancé le 11 mars.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

