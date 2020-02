La Xbox Series X aura du matériel pour une accélération du son

Il y a environ un mois, nous vous avons dit que la PS5 utilisera le lancer de rayons appliqué au son, une technologie qui vous permet de créer son spatial de haute qualité et qui, selon les dernières informations, sera également présent sur Xbox Series X.

La description d’une présentation prévue pour le GDC de 2020, à laquelle Rober Ridihalgh, le spécialiste technique du son de Microsoft participera, va dans ce sens, car elle fait directement référence à la présence de matériel spécifique pour accélérer la charge de travail représentée par la génération d’un son spatial de haute qualité.

C’est très curieux. Je me souviens de l’importance des cartes son dans les années 80 et 90 dans le monde du PC. Peu à peu l’arrivée de solutions intégrées sur la carte mère, il a été déplacé, et maintenant, avec l’arrivée de Xbox Series X et PS5, nous pourrions finir par voir ce composant vivre un «Deuxième jeunesse».

Quelle est la valeur du son via le lancer de rayons sur la série Xbox X?

S’il est vrai que l’industrie a accordé plus d’importance aux graphiques, la vérité est que le son est toujours fondamental dans le monde des jeux vidéo. Pensez un instant à l’impact que la bande sonore a sur la transmission des émotions et à l’influence sur l’expérience de jeu, ou sur le rôle que jouent les effets sonores pour créer un cadre spécifique.

Avec le son généré par le lancer de rayons, il serait possible de créer des effets de Son spatial de qualité supérieure avec positionnement de haute qualité. C’est une technologie qui, bien utilisée, peut contribuer à améliorer considérablement l’immersion. Par exemple, dans un jeu comme Resident Evil 2 Remake, cette technologie nous permettrait d’identifier parfaitement d’où viennent les gémissements et les pas des zombies, et même de ressentir le bruit de la pluie à un autre niveau.

La PS5 et la Xbox Series X constitueront un progrès technique important par rapport à la PS4 et la Xbox One, mais cela ne se limitera pas au plan graphique. Le son sera un autre des grands protagonistes, avec les animations, l’IA (intelligence artificielle) et les temps de charge, quatre points majeurs qui n’ont pas évolué au niveau auquel on pouvait s’attendre avec la génération actuelle de consoles.

Le lancement de PS5 et Xbox Series X est prévu pour fin de cette année. Avant de terminer, je vous rappelle que certaines rumeurs tenaient pour acquis que Cyberpunk 2077 allait utiliser le son positionnel par ray tracing.