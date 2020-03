La Xbox Series X aura un processeur inférieur à Ryzen 7 1700X

Microsoft travaille toujours à finaliser tous les détails de sa console Xbox Series X de nouvelle génération, un modèle qui arrivera sur le marché plus tard cette année et qui, selon les dernières informations, pourrait être accompagné d’une variante inférieure, connue sous le nom de Xbox «Lockhart ». Le premier pourra offrir une expérience de jeu optimale avec Résolution 4K, tandis que le second serait prêt à faire de même avec Résolution 1440p

Nous avons assez clair les spécifications de base de la Xbox Series X. Microsoft a confirmé que cette console montera un APU semi-personnalisé avec processeur GPU Zen 2 et RDPU 2, il utilisera une mémoire GDDR6 unifiée (partagée en RAM et VRAM), il aura en charge les dernières technologies du secteur (accélération du ray tracing par matériel et shader à débit variable) et disposera d’un SSD performant.

Cependant, nous ne savons pas quelles fréquences de travail votre processeur aura, et nous ne connaissons pas le nombre de shaders GPU ni la quantité de mémoire qu’il apportera préinstallée. Les sources les plus fiables que nous avons eu l’occasion de consulter, et notre propre intuition, nous disent que la Xbox Series X aura 16 Go de mémoire GDDR6 et une puissance similaire à celle d’un PC de jeu milieu de gamme actuel, Une description simple et pleine de sens.

Xbox Series X et composants semi-personnalisés

Les dernières générations de consoles ont abandonné la valeur des composants personnalisés et ont opté pour composants semi-personnalisés, une réalité qui se répétera avec la Xbox Series X et la PS5. À des occasions précédentes, nous avions déclaré que la Xbox Series X allait utiliser un processeur Zen 8 cœurs et 16 cœurs basé sur l’architecture Zen 2, mais ce n’est pas une intégration directe de cette architecture, mais une variante avec des changements importants.

Je vous mets en perspective. Pour atteindre l’énorme amélioration en termes d’IPC que Zen 2 représente par rapport aux ingénieurs Zen et Zen + AMD a dû terminer un travail important au niveau des caches, non seulement en ce qui concerne la réduction des latences et autres, mais aussi des quantités intégrées. Zen 2 a plié le cache L3 par rapport aux architectures précédentes, un mouvement clé sans lequel il n’aurait pas été possible d’obtenir cette augmentation des performances.

Le processeur Xbox Series X, et donc le processeur PS5, sera uune solution semi-personnalisée avec moins de mémoire cache L3, et vous aurez également un TDP réduit pour éviter que la chaleur ne soit un problème. Ce n’est pas un hasard, le CPU partagera encapsulé avec le GPU, donc le TDP doit être affiné pour que les deux composants puissent fonctionner de manière optimale et équilibrée.

Comme nous l’avons dit, nous ne disposons pas de données spécifiques, mais grâce au travail de recherche effectué par un analyste, nous avons pu découvrir que le processeur Xbox Series X offrira performances inférieures à celles d’un Ryzen 7 1700X. Je sais ce que vous pensez, que c’est impossible, que vous pensiez que cette console allait monter un processeur équivalent au Ryzen 7 3700X. Être déçu, mais ce ne sera pas comme ça, en fait cette idée est absurde, car un tel processeur coûte 320 euros, plus de la moitié du prix total de la Xbox Series X (500 euros).

Pourquoi la Xbox Series X utilisera-t-elle un processeur Zen 2 inférieur à un Ryzen 7 1700X? L’explication est très simple, car il offre un bon rapport qualité / prix, performances et températures de travail. Le processeur est important, mais le GPU aussi. Microsoft doit monter un processeur dont le TDP est aussi bas que possible, et c’est aussi économique.

Une puce Zen 2 semi-personnalisée avec 8 cœurs et 16 threads à 2,55 GHz accompagnés de 4 Mo de cache L3 il remplirait la promesse de Phil Spencer de multiplier par quatre la puissance du processeur Xbox One X, et de le réaliser avec un coût minimal et un TDP vraiment bas. Il n’atteindrait pas le niveau d’un Ryzen 7 1700X, une puce basée sur Zen qui a 8 cœurs et 16 threads à 3,4 GHz-3,9 GHz avec 16 Mo de cache L3, mais ferait un énorme bond contre la puce Jaguar du génération actuelle

L’argument avancé par cet analyste est très intéressant et assez précis, en fait il cadre avec les fuites que nous avions vues précédemment des APU Flûte et Gonzalo, qui seront Le cœur de la nouvelle génération de consoles.

Et qu’en est-il de l’unité graphique Xbox Series X?

C’est une bonne question. L’amélioration du processeur était essentielle pour faire un bond important dans les jeux de nouvelle génération, cela ne fait aucun doute. S’il est confirmé que la Xbox Series X aura un processeur inférieur à Ryzen 7 1700X, nous pourrions penser que c’est une mauvaise nouvelle, mais La réalité est très différente.

N’oubliez pas que les consoles ont limitations importantes en termes de TDP et de coûts. Le montage d’un processeur plus puissant compliquerait beaucoup les choses non seulement au niveau des prix, mais aussi de l’architecture interne (conception, distribution des composants, système de refroidissement, etc.). D’autre part, vous devez également garder à l’esprit qu’un processeur inférieur à Ryzen 7 1700X continuez à donner “soupe avec lance-pierre” à la puce que PS4 Pro et Xbox One X montent, un goulot d’étranglement clair qui sera dépassé dans la nouvelle génération.

Avec un processeur de type AMD, il réduit les coûts et la consommation, et laisse plus d’espace dans l’encapsulation GPU. Xbox One X a un GPU avec un TDP approximatif de 150 watts, un chiffre qui, dans le cas de la Xbox Series X, devrait être d’environ un maximum de 180 watts Cela nous amène à évoluer au niveau de la Radeon RX 5700, une génération de cartes graphiques qui, comme on le sait, ont un prix moyen de 350 euros et offrent une performance assez bonne pour déplacer des jeux en 4K aux qualités moyennes-élevées, selon les exigences de chaque titre particulier.

Nous devons cependant préciser que même si ce sera l’échelle dans laquelle nous évoluerons en termes de puissance brute et de TDP, l’unité graphique Xbox Series X sera basée sur Architecture RDNA 2, ce qui signifie que vous aurez un CPI plus élevé et qu’il prendra en charge des technologies avancées, telles que le lancer de rayons accéléré par le matériel et le shader à débit variable.

Toutes ces optimisations me font penser que, en effet, le GPU Xbox Series X vous devriez pouvoir travailler avec des jeux en résolution 4K d’une manière relativement confortable, tant que les paramètres de qualité ne déclenchent pas trop. L’augmentation de la mémoire disponible, à la fois RAM et VRAM, permettra de créer des jeux avec des mondes plus larges et des textures plus riches, et la plus grande puissance du processeur permettra d’utiliser des animations plus complexes, des systèmes d’intelligence physique et artificielle.

La cerise sur le gâteau sera mise SSD haute performance, un composant qui, comme nous le savons, surmontera la barrière des 3 Go / s en lecture et écriture séquentielle. Grâce à cela, il sera possible de réduire considérablement les temps de chargement et de faciliter les transitions entre les zones.

Notes finales: bon sens contre l’excès de “battage médiatique”

Comme cela s’est produit à l’époque avec PS4 et Xbox One, puis avec PS4 Pro et Xbox One X, des demi-confirmations et des informations exagérées pour susciter l’intérêt et attirer l’utilisateur sèment une incertitude qui n’est bonne pour personne.

Dans un moment comme celui-ci, le bon sens acquiert une valeur énorme et est essentiel pour éviter de futures déceptions. La PS5 et la Xbox Series X vont avoir un prix moyen de 500 euros. Dépasser ce chiffre serait contre-productif car cela limiterait le taux d’adoption précoce des deux systèmes, même en dépit de la valeur de la compatibilité descendante.

Si nous ajoutons à cela le reste des limitations que nous avons commentées, la conclusion est claire. Penser que ces consoles peuvent monter un processeur de 320 euros et un GPU à la hauteur du RTX 2080 Ti (coûte 1200 euros) est une vraie folie. Il a également été dit à l’époque que la PS4 allait avoir un processeur de pointe et un GPU capable de déplacer des jeux en 4K et regarder ce qui a fini par arriver sur le marché, un système avec un processeur dont l’IPC est à la hauteur de l’Intel Atom et un GPU à peine géré en 1080p et qualités moyennes-basses.

La Xbox Series X aura une puissance beaucoup plus élevée que la Xbox One X et marquera un net saut générationnel, mais nous devons être conscients que c’est impossible qu’une console de 500 euros rapporte comme un PC de plus de 1000 euros.