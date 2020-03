La Xbox Series X confirme sa date de sortie avec la PS5

Il y a quelques heures à peine, et coïncidant avec la fin de la présentation PS5, Microsoft a mis à jour l’une de ses pages officielles Xbox Series X, en ajoutant une petite phrase qui spécifiait la date de sortie de ses nouvelles consoles le jour de Thanksgiving. , qui se tiendra cette année 26 novembre prochain.

De cette façon, bien que toujours avec la grande inconnue de son prix, que nous avons déjà vu agir comme un grand facteur dans la génération actuelle de Xbox One contre PS4, la société aurait donné une date plus concise, et apparemment plus tôt que celle de la Sony PS5.

Cependant, ces attentes n’ont pas duré longtemps, depuis Larry Major Nelson, un travailleur bien connu de Xbox, a mis à jour sur son Twitter que c’était un petit échec dérivé du message collectif distribué aux différentes régions, soulignant que lla date de lancement de la Xbox Series X sera incluse dans la période de Noël, coïncidant ainsi avec le lancement de la PS5.

Spécifications de la Xbox Series X

Processeur Zen 2 3,8 GHz avec 8 cœurs actifs et SMT désactivé. Avec SMT activé, il est possible de déplacer 16 threads mais la vitesse tombe à 3,6 GHz.

GPU Radeon RDNA 2 semi-personnalisé avec 3 328 shaders à 1 825 MHz avec une puissance de 12,15 TFLOP.

Prise en charge du traçage de rayons et shader à taux variable.

16 Go de mémoire GDDR6 unifiée sur un bus 320 bits: 10 Go avec une bande passante de 560 Go / s et 6 Go avec une bande passante de 336 Go / s.

SSD NVME de 1 To facilement extensible grâce au format de type de carte utilisé par la Xbox Series X à 2,4 Go / s brut et 4,8 Go / s compressé.

Prise en charge du stockage externe via USB 3.2.

Capable de déplacer des jeux en 4K avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz (120 FPS).

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Puce sonore 3D.

FreeSync, HDR10 et prise en charge de technologies avancées pour améliorer l’expérience d’utilisation, comme le mode Auto Low Latency, qui réduit la latence.

Xbox Series X ou PS5?

Semble vraiment encore un peu tôt pour rendre un verdict final, car malgré le fait que les deux sociétés ont apparemment déjà présenté leurs consoles sur papier, il semble que Sony aurait peut-être pu être plus retardé (peut-être en raison de l’épidémie actuelle de COVID-19), se limitant à afficher une présentation pleine d’attentes et aucune donnée vraiment contrasté avec un vrai appareil.

Donc, bien que pour le moment tout semble indiquer que la Xbox Series X serait plus puissante que la PS5, Il faut être clair qu’une console sans de bons jeux n’est rien de plus qu’un tas de composants dans une boîte. Et c’est que comme nous avons pu le voir avec la génération actuelle, les titres exclusifs joueront un rôle clé; un point où Microsoft doit encore s’améliorer.