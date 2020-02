La Xbox Series X de Microsoft prendra en charge 4 générations de jeux et offrira un «saut générationnel dans le traitement» – .

Microsoft a appelé la prochaine Xbox Series X sa console la plus puissante à ce jour, et le géant de la technologie souhaite étayer ces affirmations avec de nouvelles spécifications.

La console offrira un “saut générationnel en termes de puissance de traitement et de graphisme”, a déclaré la société. La Xbox Series X offrira quatre fois la puissance de traitement d’une Xbox One et 12 téraflops de performances GPU, deux fois la puissance graphique de la Xbox One X.

La rétrocompatibilité de Xbox durera avec la série X. Outre les nouveaux jeux, Microsoft optimise les jeux conçus pour Xbox One, Xbox 360 et la Xbox d’origine pour bien fonctionner sur la nouvelle console.

Une nouvelle fonctionnalité appelée Quick Resume permettra aux utilisateurs de reprendre là où ils s’étaient arrêtés sur plusieurs jeux, sans avoir à passer par les écrans de chargement.