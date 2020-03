La Xbox Series X dispose d’un matériel dédié au son

Daniele Galante, concepteur sonore senior chez Ninja Theory, a confirmé dans une interview que la Xbox Series X a matériel spécialisé pour travailler avec un son de haute qualité, et n’a pas hésité à expliquer pourquoi il s’agit d’une nouvelle si importante et intéressante.

Il ne fait aucun doute que nous sommes à une époque où la qualité graphique et les images pro-seconde sont les deux aspects les plus importants lors de l’évaluation d’une console. Sonner a été en arrière-plan, et ce n’est pas bon du tout, car la musique et les effets sonores jouent un rôle fondamental quand il s’agit de vraiment apprécier un jeu.

Pensez un instant au poids de l’excellente bande originale de DOOM 2016 dans les scènes d’action frénétiques, ou à quel point ils sont importants les bruits de zombies dans Resident Evil 2 Remake. Le son, en général, est essentiel pour créer une bonne ambiance et plonger le joueur dans une expérience unique, une réalité que la Xbox Series X portera à un autre niveau grâce au matériel dédié au son.

Son positionnel à l’aide du lancer de rayons sur Xbox Series X

Nous vous avons déjà dit il y a quelques semaines que la Xbox Series X allait avoir du matériel qui vous permettra de générer un son spatial de haute qualité grâce au ray tracing, et grâce à Daniele Galante, nous avons plus clair la valeur que ce matériel offrira.

Jusqu’à présent, lorsque les programmeurs veulent obtenir des effets sonores de haute qualité sur les consoles actuelles, ils doivent consommer une partie de l’énergie au niveau du CPU et de la mémoire de ceux-ci, et ce n’est pas qu’ils sont précisément laissés de côté dans ces deux aspects. Cela obligeait à faire des sacrifices importants dans la qualité du son et dans le nombre de voix disponibles.

Avec la Xbox Series X, ce sera du passé. La console viendra avec une puce spéciale qui sera utilisé uniquement et exclusivement par des artistes du son pour obtenir un effet spatial avec un positionnement de haute qualité généré par le lancer de rayons.

Le fonctionnement du lancer de rayons appliqué au son est similaire à celui présenté lorsqu’il est utilisé pour améliorer la section graphique. Lorsqu’un son est généré, l’endroit où il se produit est pris comme point de référence, et il le reproduit en tenant compte à la fois des éléments environnants et des surfaces possibles “d’impact” et, bien sûr, la position du joueur devant ce son.

Par exemple, s’il y a une prise de vue dans la zone de la scène qui est à gauche de notre personnage et que cela impacte sur une surface métallique, le lancer de rayons permettra de le générer avec une précision totale pour atteindre un réalisme total, à la fois pour la qualité du son lui-même selon l’intensité de celui-ci en fonction de la distance à laquelle nous nous rencontrons.

Il sera intéressant de voir quelles performances la Xbox Series X est capable de travailler avec le lancer de rayons appliqué aux graphiques et au son. Cyberpunk 2077 ce sera l’un des premiers jeux de la génération actuelle utilisant cette technologie.